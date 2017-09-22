На обеспечение лекарствами пациентов с тяжёлыми заболеваниями на Камчатке направлено порядка 40 млн рублей

22.09.2017 14:04:10 (GMT+12)

С начала года на Камчатке из аптечных организаций по льготным рецептам пациентам с тяжелыми заболеваниями отпущено лекарственных препаратов на сумму 39,6 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.



«Обеспечение больных, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, жизненно необходимыми дорогостоящими лекарственными препаратами позволяет улучшить качество жизни пациентов и увеличить ее продолжительность, - отметили в министерстве. - С начала года в Камчатский край для обеспечения пациентов, страдающих гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом, перенесших трансплантацию органов (тканей), муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, поставлено лекарственных препаратов на сумму 65,9 миллиона рублей. Лекарственную помощь получили 135 пациентов. Из аптечных организаций по льготным рецептам отпущено лекарственных препаратов на сумму 39,6 миллиона рублей. Средняя стоимость рецепта составила 91 503 рубля. Средние финансовые расходы на одного пациента составили 293 тысячи рублей».



В настоящее время краевое министерство здравоохранения готовится к защите заявок на поставку в 2018 году лекарственных препаратов для указанной категории граждан, которая состоится в Министерстве здравоохранения Российской Федерации 17 октября.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.