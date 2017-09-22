На Камчатке открыт для движения новый мост через реку Кирганик

22.09.2017 14:04:10 (GMT+12)

В Камчатском крае открыто движение автотранспорта по новому мосту через реку Кирганик. Дорожный объект построен на 16 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково – Усть-Камчатск. Символичную красную ленту на переходе перерезали глава региона Владимир Илюхин, Председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко и генеральный директор компании-подрядчика (ООО «Устой-М») Юрий Ломакин.



«Мост очень нужный, долгожданный. Это третий в истории переход через Кирганик. Первый был деревянный, второй сейчас начали сносить. Я надеюсь, что новый мост будет служить людям очень долго, потому что трасса востребована. Ранее на этой дороге мы построили мосты через реку Камчатка на км 168 и переходы в районе посёлка Ключи. На Кирганике тоже было достаточно узкое место, которое нужно было расширить. Сегодня мы эту проблему решили - сквозной проезд по мосту открыт», - сказал Владимир Илюхин.



Глава региона отметил, что стройка была непростой. Дважды на объект выходили подрядчики с других регионов страны. Оба раза компании не выполняли взятых обязательств, поэтому контракты с ними были расторгнуты с применением штрафных санкций. Строительство завершала камчатская компания – ООО «Устой-М». Бригады подрядчика произвели земляные работы на подходах к мосту, укрепили откосы, провели гидроизоляцию пролётных строений, выполнили устройство покрытия на переходе и подъездных путях. Общая протяжённость участка строительства составила 2,2 км.



«Старый автомобильный мост через реку Кирганик был построен в 1973 году. Все эти годы он славно служил Камчатскому краю, но срок эксплуатации пришёл к завершению. По результатам диагностики, состояние моста было признано неудовлетворительным, грузоподъемность моста снижена на 20%. Особое опасение вызывало состояние русловых опор. Именно поэтому было принято решение запроектировать и построить новый мостовой переход. Длина нового моста 128,9 метров. Цельнометаллическая конструкция состоит из двух пролётных строений. Мостовой переход рассчитан на более высокую сейсмическую стойкость и отвечает всем современным нормам». - рассказал главный инженер КГКУ «Камчатуправтодор» Владимир Лошкарёв.



Каждая из трёх опор нового моста выполнена из трёх буронабивных столбов диаметром 1,4 метра. Глубина заложения русловой опоры составила 40 метров – по этому показателю мост является уникальным на территории Камчатского края. Габарит моста составляет: 8 метров проезжая часть и два тротуара шириной 0,75 метра каждый. Мост построен под расчётную скорость движения 80 км/ч.



«Старый мост был сделан добротно, но годы эксплуатации берут своё. Сами понимаем, что в любой момент могла возникнуть аварийная ситуация, и связь с районами была бы разорвана. Новый мост - это залог надёжного сообщения с Быстринским и Усть-Камчатским районами на долгие годы», - отметил Валерий Раенко.



До полной сдачи объекта подрядчику необходимо демонтировать старый мостовой переход. Работы по разбору конструкции планируется завершить к концу октября.



«Красивый, хороший мост построен. Когда такие объекты сдаются, глаз радуется», - отметил житель Мильковского района Саид Саидов.



Владимир Илюхин добавил, что работы по развитию дорожной сети в регионе будут продолжены.



«За эти годы мы построили или отремонтировали более 30-ти мостов. Простых строек на Камчатке не бывает, но с той задачей, которую мы поставили себе по развитию дорожной сети, в силу финансовых возможностей, справляемся. Мы всегда стараемся попадать в федеральные программы с тем, чтобы на условиях софинансирования получать федеральные деньги. И нам удаётся. Эту практику мы продолжим и в будущем», - сказал Владимир Илюхин.



Добавим, что объём выделенных средств на дорожную отрасль Камчатского края на 2017 год с учётом федеральной помощи составляет более 4 млрд рублей. Активное дорожное строительство в настоящее время идёт на мильковской трассе и дороге «Анавгай – Палана». Кроме того, продолжается реализация краевой программы благоустройства населённых пунктов региона, по которой ремонтные работы проводятся не только в центральных городах, но и отдалённых селах Камчатки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.