Камчатский психиатр-нарколог вошёл в число победителей Всероссийского конкурса врачей

22.09.2017 14:04:11 (GMT+12)

Заместитель главного врача Камчатского краевого наркологического диспансера, врач психиатр-нарколог Роман Шамаков занял второе место в номинации «Лучший психиатр» Всероссийского конкурса врачей – 2017. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края



Там рассказали, что Всероссийский конкурс врачей проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации ежегодно. В этот раз на третий этап конкурса поступили 653 конкурсные работы по 29 номинациям из 62 субъектов России и 7 федеральных органов исполнительной власти.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.