Инвестпроект по строительству рыбоперерабатывающего завода в Олюторском районе Камчатки признан масштабным

22.09.2017 14:04:11 (GMT+12)

Инвестиционный проект по строительству рыбоперерабатывающего завода в Олюторском районе признан масштабным. Соответствующее решение было принято на заседании инвестиционного совета, которое прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Субботы.



В заседании инвестиционного совета приняли участие руководители исполнительной и законодательной власти региона, а также представители бизнес-сообщества Камчатки и общественных объединений.



Отдельное внимание было уделено инвестиционному проекту по строительству современного и высокотехнологичного рыбзавода. Инвестор намерен создать производственный цех, холодильный склад объёмом хранения 2 500 тонн и административно-бытовой комплекс. Ожидается, что при выходе на полную мощность завод будет перерабатывать до 100 тонн рыбного сырца в сутки.



«Мы решили изменить стратегию работы предприятия по переработке рыбы в море и уйти на сдачу рыбы на берег, в соответствии с новой политикой Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству. Основные цели данного инвестиционного проекта - обеспечение потребностей населения Камчатки и других российских регионов качественной продукцией, развитие рыбоперерабатывающей отрасли в крае на новом технологическом уровне, создание современных береговых перерабатывающих мощностей для добычи водных биоресурсов, увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а также создание дополнительных рабочих мест и улучшение условий труда людей, работающих в этой отрасли», - рассказал инициатор проекта – генеральный директор компании ООО «КЗБ-Донка» Юрий Дьяченко.



По его словам, в создание комплекса планируется вложить 505 млн рублей. Завод спроектирован для переработки белорыбицы по безотходной технологии - до 100% входящего сырья будет обрабатываться в тот или иной вид готовой продукции.



По ходу заседания было отмечено, что данный инвестиционный проект соответствует приоритетам, целям и задачам, определённым в документах стратегического планирования Камчатского края, а также наличию необходимого объёма инвестиций. Кроме того, в настоящее время инвестпроект согласовывается с документами территориального планирования. Таким образом, он соответствует всем требованиям, необходимым для получения масштабного статуса.



«Соответствие данным критериям позволяет инициатору данного проекта получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Речь идёт об участке, находящемся на территории Олюторского муниципального района. Его площадь около 2,3 га», - сообщила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.



Согласно бизнес-плану, реализация проекта по строительству рыбоперерабатывающего завода продлится около 4 лет.



Также на заседании обсудили мониторинг сопровождения инвестиционных проектов. С соответствующими докладами по этому вопросу выступили руководители исполнительных органов государственной власти региона.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.