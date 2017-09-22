Электронное взаимодействие между ведомствами

22.09.2017 14:04:09 (GMT+12)

В краевом управлении службы судебных приставов прошло межведомственное совещание по вопросам осуществления электронного документооборота с судебными органами.



Центральным аппаратом ФССП России для территориальных органов в субъектах определены приоритетные задачи работы. Одна из них - внедрение и активное развитие современных информационных технологий в процедуре исполнительного производства.



Для решения поставленных задач руководством УФССП России по Камчатскому краю было инициировано проведение совместного межведомственного совещания с представителями судебных органов края.



В проведенном заседании приняли участие начальник отдела информатизации Камчатского краевого суда Михаил Ерошин, руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края Александр Шлапак, директор филиала «Информационно-аналитического центра» Судебного департамента в Камчатском крае Денис Толстяк, начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Алефтина Кротова.



Службу судебных приставов представляли заместитель руководителя управления Дмитрий Ким, начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Анастасия Родичкина, руководители отдела организации исполнительного производства Ольга Яковлева и Наталья Кудрявцева.



По итогам совещания было принято решение сформировать рабочую группу для налаживания обмена актуальной информацией и оперативного принятия необходимых мер по устранению возникающих технических проблем. Тесное взаимодействие ведомств будет продолжено.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.