Электронное взаимодействие между ведомствами

22.09.2017 14:04:09 (GMT+12)

Электронное взаимодействие между ведомствами

В краевом управлении службы судебных приставов прошло межведомственное совещание по вопросам осуществления электронного документооборота с судебными органами.

    Центральным аппаратом ФССП России для территориальных органов в субъектах определены приоритетные задачи работы. Одна из них -   внедрение и активное развитие современных информационных технологий в процедуре исполнительного производства.

    Для решения поставленных задач руководством УФССП России по Камчатскому краю  было инициировано проведение совместного межведомственного совещания с представителями судебных органов края.

    В проведенном заседании приняли участие начальник отдела информатизации Камчатского краевого суда Михаил Ерошин, руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края Александр Шлапак, директор филиала «Информационно-аналитического центра» Судебного департамента в Камчатском крае Денис Толстяк, начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Алефтина Кротова.

    Службу судебных приставов представляли заместитель руководителя управления Дмитрий Ким, начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Анастасия Родичкина, руководители отдела организации исполнительного производства Ольга Яковлева и Наталья Кудрявцева.

    По итогам совещания было принято решение сформировать рабочую группу для налаживания обмена актуальной информацией и оперативного  принятия необходимых мер по устранению возникающих технических проблем.     Тесное взаимодействие ведомств будет продолжено.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

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