Электронное взаимодействие между ведомствами

22.09.2017 14:04:09 (GMT+12)
В краевом управлении службы судебных приставов прошло межведомственное совещание по вопросам осуществления электронного документооборота с судебными органами.
Центральным аппаратом ФССП России для территориальных органов в субъектах определены приоритетные задачи работы. Одна из них - внедрение и активное развитие современных информационных технологий в процедуре исполнительного производства.
Для решения поставленных задач руководством УФССП России по Камчатскому краю было инициировано проведение совместного межведомственного совещания с представителями судебных органов края.
В проведенном заседании приняли участие начальник отдела информатизации Камчатского краевого суда Михаил Ерошин, руководитель Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края Александр Шлапак, директор филиала «Информационно-аналитического центра» Судебного департамента в Камчатском крае Денис Толстяк, начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Алефтина Кротова.
Службу судебных приставов представляли заместитель руководителя управления Дмитрий Ким, начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Анастасия Родичкина, руководители отдела организации исполнительного производства Ольга Яковлева и Наталья Кудрявцева.
По итогам совещания было принято решение сформировать рабочую группу для налаживания обмена актуальной информацией и оперативного принятия необходимых мер по устранению возникающих технических проблем. Тесное взаимодействие ведомств будет продолжено.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.
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