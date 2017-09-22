Ирина Яровая внесла закон о совершенствовании обслуживания граждан в МФЦ

22.09.2017 14:04:06 (GMT+12)

Законопроект, запрещающий повторный возврат документов гражданам при оказании госуслуг в МФЦ и устраняющий саму возможность волокиты и затягивания сроков рассмотрения жалоб, внесла накануне в Государственную Думу Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.



«Законопроектом устанавливается невозможность повторного возврата документов по новым основаниям, не заявленным ранее. То есть, гражданин не придет в МФЦ или любое другое место оказания госуслуг, с исправленными документами и его не «развернут» переделывать что-то еще. Это убережет человека от траты времени, сил и нервов, а главное, человек может планировать сроки получения услуги и быть уверенным, что они не изменятся», - сообщила депутат. При этом Ирина Яровая пояснила, что повторный возврат допустим только в двух случаях: при выявлении противоправных или ошибочных действий работника МФЦ, либо при изменении законодательства. Кроме того, возврат документов должен быть подтвержден актом руководителя МФЦ о факте привлечения сотрудника к ответственности за противоправное или ошибочное действие.



«Если гражданину потребуется обжаловать решения или действия органа, предоставляющего госуслугу, то это можно будет сделать в течение 10 дней, а не 15, как было ранее. В случае обжалования отказа в приёме документов или нарушения сроков - в течение 3-х дней, т.е. у гражданина появляется возможность получить ответ менее, чем за неделю. При удовлетворении жалобы, заявитель будет проинформирован о действиях госоргана, направленных на то, чтобы исправить ситуацию, а также получит извинения за доставленные неудобства и информацию о необходимых действиях для получения услуги», - добавила она. Ирина Яровая подчеркнула, что законопроект предложен в рамках реализации программы партии «Единая Россия» и поддержан фракцией «Единая Россия».