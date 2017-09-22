Яровая: Контрольные закупки помогут Роспотребнадзору защитить права

22.09.2017 14:04:05 (GMT+12)

«Наделение Роспотребнадзора новыми полномочиями - мера, упреждающая причинение вреда здоровью потребителя», - такое мнение высказала заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя внесенные правительством в ГД поправки в законопроекты "О защите прав потребителей" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". «Именно объективная оценка качества продукта без вторжения в производственную деятельность, а не административные мероприятия, позволит сохранить конкурентоспособность добросовестного производителя, охранять жизнь и безопасность потребителей, оперативно выявлять товары, не соответствующие требованиям безопасности и субъектов, которые обманывают потребителей», - считает вице-спикер.



«Это сделает меры реагирования исключительно обоснованными и конкретизированными. Реализуя мониторинг «Честная цена» при активном взаимодействии с Роспотребнадзором по всей стране, мы уверены, что качество и безопасность продовольственной продукции - это важнейший ориентир в защите отечественного производителя и продвижении товаров на рынке. Проведение «контрольных закупок» ведомством станет действенной формой выявления случаев, когда фальсификат и заведомо ненадлежащего качества товары через бонусы попадает на торговую полку вне конкуренции и честного договора», - заключила Ирина Яровая.



Комиссия по законопроектной деятельности при Правительстве России одобрила идею разрешить Роспотребнадзору делать контрольные закупки при санитарном надзоре. Закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля" недавно дополнили статьей "Контрольная закупка", она вступила в силу с 1 января 2017 года. Теперь авторы законопроекта предлагают разрешить Роспотребнадзору проводить закупку при проверках соблюдения прав потребителей и при санитарно-эпидемиологическом надзоре. "Законопроект направлен на защиту прав потребителей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия", – убеждены авторы идеи.

