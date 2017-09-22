Вачкажец для туристов

22.09.2017 12:58:44 (GMT+12)

Администрация Елизовского муниципального района совместно с подрядчиком по обустройству туристских зон ООО «Город мастеров» осуществили выезд к подножию горного массива Вачкажец с целью планирования территории для установки объектов туристской инфраструктуры.



Данные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование Управлению экономического развития Администрации Елизовского муниципального района – муниципальному казенному учреждению.



В настоящее время Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края проводит экспертизу проектов освоения лесных участков, после получения положительного заключения подрядчик приступит к выполнению работ по обустройству туристических объектов для увеличения количества точек притяжения туристов в Камчатском крае.



На территории будут установлены пешеходные конструкции для перехода через ручей, беседки, костровища. Об этом сообщили в Управлении Экономического развития.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.