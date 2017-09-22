Школьный легкоатлетический кросс порадовал юных любителей бега Елизовского района

22.09.2017 12:58:44 (GMT+12)

Традиционный   легкоатлетический кросс прошёл 20 сентября в Елизовском муниципальном районе. На беговую дорожку стадиона Елизовской средней школы №7 им. О. Н. Мамченкова вышли команды 15-ти образовательных учреждений: по 10 легкоатлетов 2000 года рождения и младше от каждой. В составе команды, по положению о соревнованиях, равное  количество мальчиков и девочек.

Судейская бригада определила  победителей в командном зачёте: школа №1 им. М.В.Ломоносова г. Елизово набрала 43.23 балла - первое место, школа №7 им. О. Н. Мамченкова г. Елизово  45.21  - второе место, Корякская СОШ – 46.39 баллов и третье место. В зачёт  у каждой школы вошли четыре лучших результата на дистанции.

В личном зачёте лучший результат показала Диана Саржевская из Термальненской СШ, - она преодолела один километр  за 3 минуты 30 секунд. На 10 секунд отстала от неё ученица Корякской СШ Камилла Исамагомедова. Третий результат – 3.41 - у  Екатерины Худаниной из ЕСШ №8. Разница между  вторым и третьим местом  – одна секунда.

У мальчиков на дистанции два километра быстрее всех пришёл к финишу  учащийся  ЕСШ №1 им. М.В.Ломоносова Евгений Просёлкин. На 14 секунд отстал от него  Рустам Волков, -легкоатлет из средней школы №8 г. Елизово. Учащийся  ЕСШ№1  Павел Агинь – на третьем месте. Его от  второго места  отделает одна секунда, - 6.47.

Легкоатлетический кросс – это первый этап ежегодной школьной спартакиады Елизовского муниципального района. Организовали и провели соревнования на базе ЕСШ №7  специалисты Управления образования при поддержке Управления Культуры, спорта и молодёжной политики Администрации  Елизовского муниципального района.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.

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