Мильковское местное отделение «Единой России» пополнилось новыми членами Партии

22.09.2017 12:36:24 (GMT+12)
Соответствующее решение было принято на заседании политсовета Мильковского местного отделения Партии «Единая Россия» неделей ранее.
20 сентября члены МПС - руководитель местного исполнительного комитета Виктор Марченко и секретарь первичного отделения «Мильковское 1» Елена Лабзова посетили коллектив Мильковской детской школы искусств, чтобы лично поздравить Татьяну Лисняк, Владимира Чебыкина и Татьяну Мозуль с принятием их в члены Партии.
Секретарь первичной организации Елена Лабзова поздравила теперь уже полноправных единороссов и отметила, что вступление в «Единую Россию» – это выражение гражданской позиции человека, результат его взвешенного и продуманного решения. «Быть партийцем – это, прежде всего, очень большая ответственность, ведь мы, по сути, являемся представителями «Единой России» в Мильковском районе, и во многом от нас с вами зависит отношение к партии наших земляков», - сказала она, пожелав новым соратникам здоровья и успехов в партийной работе.
Новые партийцы, в свою очередь, отметили, что решение вступить в «Единую Россию» – это их осознанный выбор, поскольку они разделяют политические принципы и идеологию партии и готовы активно участвовать в политической жизни Мильковского района.
В завершение встречи Виктор Марченко рассказал однопартийцам об основных целях и задачах Партии на региональном и местном уровнях. «Цели, которые мы ставим перед собой - это цели, которые разделяет большинство наших жителей. Мы едины в самом главном: мы хотим процветания нашему району. В наших силах объединить и направить усилия на сохранение и преумножение стабильной и надежной обстановки в социальной сфере, экономике и гражданском обществе», - заключил он.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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