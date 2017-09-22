Анонс свежего выпуска еженедельника «Аргументы недели», № 38

22.09.2017 12:36:25 (GMT+12)
Грядёт опись музейных краж
№ 38(579) от 29.09.17 [ «Аргументы Недели » ]
Министерство культуры завершило комплексную проверку музеев, длившуюся три года. Как выяснилось, из государственных фондов пропала почти четверть миллиона экспонатов.
ПРОВЕРКА началась после того, как обнаружилась очередная крупная недостача экспонатов Эрмитажа. Скандалов такого рода в последние годы было немало, в итоге терпение лопнуло, порядок в музейном мире решили навести всерьёз. Инспекторы перетряхнули 1881 заведение, это 97% всех музеев страны. Их общий фонд – 73 млн экспонатов.
Итог такой. Отсутствуют 242 тыс. предметов. Из них 24, 5 тыс. находятся в федеральном розыске МВД, а 219 тыс. – пропали по неустановленным причинам. Надо сказать, исчезнувшие ценности не обязательно украдены. Порой возникает путаница при описи или экспонаты путают. Хотя, как намекнули представители Министерства культуры, бывает так, что в некоторых регионах губернаторы попадались на жесточайших превышениях полномочий. Главы некоторых регионов требовали выдать им вещи из музейных фондов. Если у сотрудников не хватает духу отказать, экспонаты становились украшениями чиновничьих резиденций, а то и частных домов.
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