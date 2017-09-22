В Коряках сегодня

22.09.2017 12:56:15 (GMT+12)

В Коряках сегодня все так же сыро, но, что интересно, вроде бы тепло, а температура (+10) со вчерашнего дня не менялась. Веет слабый западный ветер. На завтра обещают улучшение.



Всем добра и хорошей пятницы!



Фото: Максим БОДА.