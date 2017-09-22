Происшествия на дорогах края

22.09.2017 12:04:15 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 28 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмирован один человек.



Выявлены два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё пять человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На стоянку специального хранения отправлено пять единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



21 сентября в 14:15 на 3 километре автодороги Елизово - Паратунка Елизовского района 47-летний гражданин, управляя автомобилем «КАМАЗ», не выбрал безопасный боковой интервал, а также перед началом движения не проконтролировал безопасное размещение и крепления перевозимого груза (профильная труба), в результате чего перевозимый груз столкнулся с грейдером «Кетерпиллер». От столкновения у грейдера разбилось левое зеркало заднего вида, осколки которого попали в глаза 55-летнему водителю, который осуществлял ремонтные работы дорожного покрытия. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель грейдера, его с травмой госпитализировали в камчатскую краевую больницу.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

