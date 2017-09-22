Обзор «Российской газеты» за 22 сентября 2017 года

22.09.2017 09:24:31 (GMT+12)

Прямая речь

Не довести до инфаркта

Академик Давид Иоселиани: У кардиологов еще много нереализованных возможностей

Ирина Краснопольская

Инфаркт пугает людей не меньше, чем рак. Тем более что даже далекие от медицины знают: именно болезни сердца и сосудов лидируют и по количеству, и по летальным исходам. Так можно ли предупредить это страшное заболевание? Об этом обозреватель «РГ» беседует с директором Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии академиком Давидом Иоселиани.

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Только в «РГ»

Как рассекретили Филби

Режиссер двухсерийного телефильма «Ким Филби. Тайная война» о секретах съемок картины для Первого канала

Сусанна Альперина

Это детектив и трогательная история любви уже немолодого английского аристократа и молодой русской женщины. В фильме с предельной точностью показана вся жизнь британца, ставшего великим советским разведчиком. Документальные кадры, порой редчайшие, чередуются с репродукцией событий его сложной, порой трагической судьбы. Эту ленту режиссер Людмила Снигирева снимала, вернее, создавала, в течение трех долгих лет.

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Право

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Судебные приставы планируют создать автоматизированную систему взыскания долгов

Владислав Куликов

Налоговая служба будет информировать судебных приставов о банковских счетах россиян. А сами приставы планируют создать автоматизированную систему взыскания долгов. Всю механическую работу, например, как найти имущество должника по базам данных, возьмут на себя специальные программы.

Такие новости сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в Суздале на 8-й Международной научно-практической конференции по вопросам принудительного исполнения судебных актов «Информационные технологии в сфере принудительного исполнения».

Одна из горячих тем — списание денег с банковских карт должников.

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Транспорт

Конкурент летит

Авиабилеты на южном направлении могут стать дешевле

Татьяна Шадрина

Начала полеты новая авиакомпания «Азимут». Пока перевозчик широко неизвестен, он готов возить пассажиров даже меньше чем за тысячу рублей.

Первый рейс авиакомпания совершила из Ростова-на-Дону в Москву. Основная часть рейсов этого года стартует в октябре, в том числе в Екатеринбург, в Самару, в Санкт-Петербург. Базироваться авиакомпания намерена в новом аэропорту Ростова-на-Дону, который должен быть готов к концу года.

Пока перевозчик «раскатывает» маршрут, билет на перечисленные направления можно купить очень дешево.

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Продовольствие

Пироги не поднялись

Большой урожай зерна не гарантирует его качество

Нина Егоршева

Последствиями высокого урожая зерна в этом году может стать снижение доли продовольственной пшеницы — той, что идет на выпечку хлеба. По прогнозам Россельхознадзора, на нее придется 65—68 процентов общего объема. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 71 процент, еще за год до этого — 75 процентов.

Получается, что качество зерна падает год от года. Эксперты, впрочем, считают процесс неизбежным. Большие урожаи — а по оценке минсельхоза, Россия в этом году соберет 110 миллионов тонн зерна, как правило, сопровождаются низким качеством.

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Эксперимент

Табачок врозь

Сигареты начнут маркировать в 2018 году

Елена Березина

В следующем году в России начнется эксперимент по обязательной маркировке табака. Разработанный минфином проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения.

Минфин предлагает маркировать табачную продукцию контрольными (идентификационными) знаками и следить за ее оборотом с 15 января по 31 декабря 2018 года. Участвовать в пилотном проекте смогут производители и импортеры табачной продукции.

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Деньги

Сервер гонит

Закрыта компания, выпускавшая фальшивую криптовалюту

Елена Березина

Швейцарская служба по надзору за финансовым рынком приостановила работу ассоциации QUID PRO QUO за распространение фальшивой криптовалюты. Как сообщает служба, ассоциация более года выпускала криптовалюту под названием E-Coins. За это время она привлекла не менее четырех миллионов швейцарских франков от нескольких сотен клиентов.

«В отличие от реальных крипторесурсов, которые хранятся в распределенных сетях и используют технологию блокчейн, E-Coins полностью контролируются провайдерами и хранятся локально на своих серверах. Вкладчики надеялись, что E-Coins будет на 80 процентов обеспечены материальными активами, но фактический процент был значительно ниже», — сообщает швейцарский регулятор. Служба сейчас проводит еще 11 расследований по другим предположительно нелегальным схемам, касающимся криптовалют.

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Футбол

Обратились в Лигу Наций

УЕФА утвердила новый турнир для национальных сборных

Илья Зубко

Осенью 2018 года в европейском футболе состоится совершенно новое соревнование. УЕФА официально утвердил формат Лиги Наций, которая приходит на смену традиционным товарищеским матчам.

Эту идею продвигало еще предыдущее руководство организации во главе с Мишелем Платини, но на то, чтобы окончательно проработать все детали, ушло несколько лет. Причина реформы на поверхности — товарищеские игры традиционно не вызывают большого интереса ни у публики, ни у самих участников. Так что матчам решили добавить соревновательности.

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("Российская газета").









