В Милькове сегодня

22.09.2017 09:20:35 (GMT+12)

В Милькове сегодня дождь... Ветер слабый, температура воздуха плюсовая. Но сыро и серо, неуютно и некомфортно. Но день сегодня особенный - пятница! И никакая непогода не сможет испортить хорошего настроения!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.