Владимир Путин рекомендует Яндексу задуматься об открытии офиса на Дальнем Востоке

22.09.2017 06:20:31 (GMT+12)

Президенту РФ Владимиру Путину в московском офисе Яндекса рассказали об успехах компании на рынке.



Путин начал свое посещение Яндекса с короткой встречи с руководством компании - финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Они рассказали российскому лидеру, что в компании работают семь тысяч человек, средний возраст сотрудников - 30 лет, большинство из них - выпускники российских ведущих вузов.



Президенту показали карту России с отмеченными там городами, где у Яндекса есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Путин отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и Яндексу стоит подумать об открытии и там офиса.



"Понимаем, замечание принято", - сказал Шульгин.



Позже он пояснил журналистам, что компания представлена во многих городах, в том числе с целью поиска талантливой молодежи.



Президенту, кроме того, рассказали о лидирующих позициях Яндекса среди российских компаний и в мире, а также о капитализации и обороте.



В дальнейшем Президент ознакомится с проектами Яндекса, в том числе с беспилотным автомобилем.



(ТАСС).



