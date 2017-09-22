Владимир Путин рекомендует Яндексу задуматься об открытии офиса на Дальнем Востоке

22.09.2017 06:20:31 (GMT+12)

Владимир Путин рекомендует Яндексу задуматься об открытии офиса на Дальнем Востоке

Президенту РФ Владимиру Путину в московском офисе Яндекса рассказали об успехах компании на рынке.

Путин начал свое посещение Яндекса с короткой встречи с руководством компании - финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Они рассказали российскому лидеру, что в компании работают семь тысяч человек, средний возраст сотрудников - 30 лет, большинство из них - выпускники российских ведущих вузов.

Президенту показали карту России с отмеченными там городами, где у Яндекса есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Путин отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и Яндексу стоит подумать об открытии и там офиса.

"Понимаем, замечание принято", - сказал Шульгин.

Позже он пояснил журналистам, что компания представлена во многих городах, в том числе с целью поиска талантливой молодежи.

Президенту, кроме того, рассказали о лидирующих позициях Яндекса среди российских компаний и в мире, а также о капитализации и обороте.

В дальнейшем Президент ознакомится с проектами Яндекса, в том числе с беспилотным автомобилем.

(ТАСС).

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