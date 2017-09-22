Обзор камчатской литературной газеты «Новая книга» за август-сентябрь 2017 года

22.09.2017 06:08:28 (GMT+12)
Новые издания холдинговой компании «Новая книга». Среди них – роман Валентина Зверовщикова «Дети Азраила»;
Кутх летит во Владивосток; Отправляемся на книжную выставку-ярмарку Дальневосточный «Печатный двор»;
В Курске умер писатель А. А. Харитановский;
5-й Камчатский форум в поддержку книги и чтения 19-22.09. 2017 г.;
Деловые встречи в «Новой книге»;
О Паланском народном театре – «Любовь до потери памяти»;
Стихи поэтессы из Ключей Жанны Германович;
О холдинговой компании «Новая книга»;
Афиша культурных мероприятий Камчатки;
Анас Галимов. О книге В. Канунникова «Камчатка. Елизово. История в лицах», окончание;
Александр Харитановский. Фрагмент романа «Человек с железным оленем»;
Стихи Валентина Пустовита и Павла Крыжа.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+