Обзор камчатской литературной газеты «Новая книга» за август-сентябрь 2017 года

22.09.2017 06:08:28 (GMT+12)

Новые издания холдинговой компании «Новая книга». Среди них – роман Валентина Зверовщикова «Дети Азраила»;



Кутх летит во Владивосток; Отправляемся на книжную выставку-ярмарку Дальневосточный «Печатный двор»;



В Курске умер писатель А. А. Харитановский;



5-й Камчатский форум в поддержку книги и чтения 19-22.09. 2017 г.;



Деловые встречи в «Новой книге»;



О Паланском народном театре – «Любовь до потери памяти»;



Стихи поэтессы из Ключей Жанны Германович;



О холдинговой компании «Новая книга»;



Афиша культурных мероприятий Камчатки;



Анас Галимов. О книге В. Канунникова «Камчатка. Елизово. История в лицах», окончание;



Александр Харитановский. Фрагмент романа «Человек с железным оленем»;



Стихи Валентина Пустовита и Павла Крыжа.