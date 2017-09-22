Обзор камчатской литературной газеты «Новая книга» за август-сентябрь 2017 года

22.09.2017 06:08:28 (GMT+12)

Обзор камчатской литературной газеты «Новая книга» за август-сентябрь 2017 года

Новые издания холдинговой компании «Новая книга». Среди них – роман Валентина Зверовщикова «Дети Азраила»;

Кутх летит во Владивосток; Отправляемся на книжную выставку-ярмарку Дальневосточный «Печатный двор»;

В Курске умер писатель А. А. Харитановский;

5-й Камчатский форум в поддержку книги и чтения 19-22.09. 2017 г.;

Деловые встречи в «Новой книге»;

О Паланском народном театре – «Любовь до потери памяти»;

Стихи поэтессы из Ключей Жанны Германович;

О холдинговой компании «Новая книга»;

Афиша культурных мероприятий Камчатки;

Анас Галимов. О книге В. Канунникова «Камчатка. Елизово. История в лицах», окончание;

Александр Харитановский. Фрагмент романа «Человек с железным оленем»;

Стихи Валентина Пустовита и Павла Крыжа.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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