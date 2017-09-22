Камчатский метеокомментарий, 22 сентября (265/100)

22.09.2017 05:45:18 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный, 3 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительная влажность: 94%.



Предварительный прогноз:



Утро: +9°С, пасмурно, небольшой дождь.



День: +10°С, пасмурно, дождь.



Вечер: +11°С, пасмурно, дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 12’14’’ (-4”).



Луна: 5% растущая.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 22 сентября, 5.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



