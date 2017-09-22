Доброе утро, Камчатка! Hyvää huomenta!

22.09.2017 05:21:48 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Hyvää huomenta!

Сегодня пятница, 22 сентября 2017 года. По старому стилю 9 сентября.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).Обре́тение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896).

Прп. Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Харитона и Стратора (Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде (XII). Воспоминание III Вселенского Собора (431). Прп. Онуфрия Воронского (1789) (Румын.).

Сщмчч. Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипатова диакона (1918); сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского пресвитеров, Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия Шикалова (1937); прмч. Андроника Сурикова (1938); сщмч. Александра Виноградова пресвитера (1942).

По мусульманскому календарю — 2 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 2 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день без автомобиля.  

Всемирный день защиты слонов.

День независимости Болгарии.

День рождения принцессы Марты Луизы  (Праздник Норвегии).

День американских деловых женщин.

22 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1764  В России введены каменные верстовые столбы.

1789  Победа русско-австрийских войск над турецкой армией в битве при Рымнике.

1839  Состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года.

1862  Aвраам Линкольн объявил, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными».

1935  В Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».

1960  Провозглашение независимости Республики Мали.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.

1515  Анна Клевская, немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.  

1791  Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.  

1875  Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.

1893  Алексей Лосев, русский философ и писатель.  

1900  Сергей Ожегов, советский языковед, лексикограф, профессор, автор «Словаря русского языка».  

1938  Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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