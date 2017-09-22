Доброе утро, Камчатка! Hyvää huomenta!

22.09.2017 05:21:48 (GMT+12)
Сегодня пятница, 22 сентября 2017 года. По старому стилю 9 сентября.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).Обре́тение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896).
Прп. Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Харитона и Стратора (Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде (XII). Воспоминание III Вселенского Собора (431). Прп. Онуфрия Воронского (1789) (Румын.).
Сщмчч. Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипатова диакона (1918); сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского пресвитеров, Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия Шикалова (1937); прмч. Андроника Сурикова (1938); сщмч. Александра Виноградова пресвитера (1942).
По мусульманскому календарю — 2 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 2 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день без автомобиля.
Всемирный день защиты слонов.
День независимости Болгарии.
День рождения принцессы Марты Луизы (Праздник Норвегии).
День американских деловых женщин.
22 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1764 В России введены каменные верстовые столбы.
1789 Победа русско-австрийских войск над турецкой армией в битве при Рымнике.
1839 Состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года.
1862 Aвраам Линкольн объявил, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными».
1935 В Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».
1960 Провозглашение независимости Республики Мали.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1515 Анна Клевская, немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.
1791 Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.
1875 Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.
1893 Алексей Лосев, русский философ и писатель.
1900 Сергей Ожегов, советский языковед, лексикограф, профессор, автор «Словаря русского языка».
1938 Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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