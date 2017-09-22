Доброе утро, Камчатка! Hyvää huomenta!

22.09.2017 05:21:48 (GMT+12)

Сегодня пятница, 22 сентября 2017 года. По старому стилю 9 сентября.



Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).Обре́тение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896).



Прп. Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Харитона и Стратора (Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде (XII). Воспоминание III Вселенского Собора (431). Прп. Онуфрия Воронского (1789) (Румын.).



Сщмчч. Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипатова диакона (1918); сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского пресвитеров, Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия Шикалова (1937); прмч. Андроника Сурикова (1938); сщмч. Александра Виноградова пресвитера (1942).



По мусульманскому календарю — 2 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 2 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день без автомобиля.



Всемирный день защиты слонов.



День независимости Болгарии.



День рождения принцессы Марты Луизы (Праздник Норвегии).



День американских деловых женщин.



22 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1764 В России введены каменные верстовые столбы.



1789 Победа русско-австрийских войск над турецкой армией в битве при Рымнике.



1839 Состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года.



1862 Aвраам Линкольн объявил, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными».



1935 В Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал Советского Союза».



1960 Провозглашение независимости Республики Мали.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1515 Анна Клевская, немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.



1791 Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.



1875 Микалоюс Чюрленис, литовский художник и композитор.



1893 Алексей Лосев, русский философ и писатель.



1900 Сергей Ожегов, советский языковед, лексикограф, профессор, автор «Словаря русского языка».



1938 Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



