Пенсионеры в гостях у медведей

21.09.2017 20:45:06 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6114



В соответствии с «Соглашением о сотрудничестве и совместной деятельности в области содействия устойчивого развития биосферного резервата «Кроноцкий», Администрацией Запорожского сельского поселения совместно с руководством «Кроноцкого заповедника» 16 сентября была проведена акция для пенсионеров села Запорожье. Жителям села пенсионного возраста была предоставлена возможность посетить территорию «Южно-Камчатского заказника имени Т.И.Шпиленка». Мероприятие началось в 11:00 с выезда на вахтовом автомобиле из села Запорожье, в 13:00 автомобиль прибыл на Курильское озеро. На территории заказника пенсионеров познакомили с жизнью и бытом инспекторов, которые несут свою службу на кордоне «Озёрный», показали медведей в дикой природе и покатали по озеру на катамаране «Михалыч», познакомив людей с самыми живописными местами озера Курильское. К 18:00 все участники мероприятия благополучно вернулись домой. Наши путешественники прожили свою жизнь совсем рядом с такими красотами и многие из них ни разу не были на Курильском озере, после посещения озера у людей остались неизгладимые впечатления от общения с медведями и людьми, работающими на территории заказника. Пенсионеры покидали территорию кордона со счастливыми лицами и в позитивном настроении с надеждой вернуться в медвежий рай снова, уже на следующий год.



Пенсионеры и Администрация Запорожского сельского поселения выражают огромную благодарность директору ФГБУ «Кроноцкий заповедник» Шпиленку Петру Игоревичу и всем работникам заповедника, принявшим непосредственное участие в организации этой чудеснейшей акции, а также председателю рыболовецкой артели «колхоз Красный труженик» Бокову Андрею Евгеньевичу за помощь в выделении денежных средств для доставки наших уважаемых пенсионеров на территорию «Южно-Камчатского заказника имени Т.И.Шпиленка».



Павел ПОСТОВОЙ,

Заместитель главы администрации

Запорожского сельского поселения.

