Facebook: Виталий Иваненко

21.09.2017 20:19:28 (GMT+12)

РАНХиГС. Продолжаем познавать управленческое мастерство. Теория и практика. Управление изменениями и культура постоянного обучения на госслужбе. Проектное управление. Государственное управление в цифровую эпоху. Лидерство в действии: как добиться результатов в долгосрочной перспективе. Полное вовлечение. Блестящий преподавательский состав.



Особо хочется отметить Дональда Лоу, заместителя декана по исследованиям и профессиональному образованию руководителей Школы публичной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура, Сунила Джохала, главу исследовательского центра Моват Школы государственного управления Торонто, и конечно же Станислава Шекшню, старшего партнера компании Ward Howell и профессора бизнес-школы INSEAD.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1618396374866620&set=pcb.1618397424866515&type=3&theater

