Facebook: Администрация Елизовского муниципального района

21.09.2017 20:18:11 (GMT+12)

ВАЧКАЖЕЦ ДЛЯ ТУРИСТОВ



Администрация Елизовского муниципального района совместно с подрядчиком по обустройству туристских зон ООО «Город мастеров» осуществили выезд к подножию горного массива Вачкажец с целью планирования территории для установки объектов туристской инфраструктуры.



Данные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование Управлению экономического развития Администрации Елизовского муниципального района – муниципальному казенному учреждению.



В настоящее время Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края проводит экспертизу проектов освоения лесных участков, после получения положительного заключения подрядчик приступит к выполнению работ по обустройству туристических объектов для увеличения количества точек притяжения туристов в Камчатском крае.



На территории будут установлены пешеходные конструкции для перехода через ручей, беседки, костровища. Об этом сообщили в Управлении Экономического развития.



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