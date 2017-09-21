В камчатской полиции подведены итоги первого этапа всероссийского конкурса «Народный участковый – 2017»

21.09.2017 19:43:48 (GMT+12)

По итогам голосования, в котором приняло участие почти 1600 жителей Камчатского края, первые два места заняли участковые из елизовской полиции, старший лейтенант полиции Светлана Коланская и лейтенант полиции Александр Носов. Замкнул тройку участковый из с. Мильково старший лейтенант полиции Сергей Сидоров, опередив своего коллегу из Петропавловска-Камчатского всего на один голос.



Теперь победителям предстоит принять участие во втором этапе народного голосования, который пройдет также на официальном сайте УМВД России по Камчатскому краю с 7 по 16 октября. По его результатам будет выбран лучший участковый, который представит регион на заключительном всероссийском этапе конкурса.



Отметим, что за восемь месяцев текущего года более 500 преступлений раскрыто камчатскими участковыми, а благодаря их профилактической работе удалось добиться снижения количества противоправных деяний, совершенных ранее судимыми гражданами.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе

УМВД России по Камчатскому краю

