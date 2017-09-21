Состоялась встреча исполняющего обязанности руководителя следственного управления с главой регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Камчатском крае

21.09.2017 19:42:35 (GMT+12)

Сегодня состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Камчатскому краю Алексея Пахоменко и главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Камчатском крае Игоря Коваленко. На встрече присутствовали заместитель руководителя следственного управления Михаил Мокшин и сотрудники аппарата управления.



В ходе встречи и.о. руководителя следственного управления Алексей Пахоменко изложил специфику деятельности и полномочий Следственного комитета России, отметив необходимость взаимодействия с общественными формированиями в целях противодействия преступных проявлений.



Глава регионального исполкома ОНФ Игорь Коваленко сообщил о деятельности и составе общественной организации, приоритетных направлениях и способах осуществления народного контроля.



По итогам встречи, стороны выразили заинтересованность совместной деятельности в целях обеспечения прав граждан, соблюдения законодательства Российской Федерации и пресечения преступлений, выработали алгоритм согласованных действий на перспективу.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя

следственного управления





