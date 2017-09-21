Смерть под градусом

21.09.2017 19:38:41 (GMT+12)
Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего работника ООО «Большерецкое». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения не имея опыта в управлении маломерными судами и соответствующего водительского удостоверения, при управлении металлической лодкой «Бат» вверх по течению реки «Кихчик» в Усть-Большерецком районе, не справился с управлением лодки на резком повороте реки, бат развернуло поперек течения и он совершил столкновение с деревом, находившимся в воде.
От удара лодка перевернулась и утонула. Трем мужчинам, в том числе подозреваемому удалось выплыть на берег реки, а 27-летний мужчина утонул.
Первоначально, в соответствии с сообщением рыбодобывающего предприятия пропал один из её работников при невыясненных обстоятельствах. Более десятка работников предприятия и его руководитель дали пояснения, что 27-летний мужчина находился один и самостоятельно при неизвестных обстоятельствах взял бат с мотором. Несвоевременное сообщение о происшествии и поверхностные пояснения людей заложили сомнения в их правдивости.
В ходе проведения проверочных мероприятий следствие выяснило, что первоначальные ложные пояснения людьми даны под давлением руководства предприятия, по предоставленному заранее подготовленному рассказу.
В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшедшего. В ходе расследования уголовного дела, в том числе будет дана принципиальная юридическая оценка действиям руководства предприятия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя
следственного управления
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