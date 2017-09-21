Что наша жизнь? Вне игры!

21.09.2017 19:32:54 (GMT+12)

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю при силовой поддержке бойцов СОБР Отдела Росгвардии по Камчатскому краю задержали жителей Петропавловска-Камчатского 1984 и 1976 годов рождения, которые организовали в частном доме незаконное игорное заведение.



В момент прибытия полицейских за столом находилось семеро игроков, которых организаторы нелегального бизнеса оповестили о запланированной встрече посредством социальных сетей и смс-рассылок.



Правоохранители изъяли игорное оборудование, денежные средства, а также документацию, содержащую сведения о противоправной деятельности злоумышленников.



В настоящее время полицией проводится проверка, материалы которой будут направлены в Следственное Управление Следственного комитета России по Камчатскому краю для принятия процессуального решения.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе

УМВД России по Камчатскому краю

