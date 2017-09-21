Урок на всю жизнь

21.09.2017 19:31:28 (GMT+12)

Заведующая детским садом, заместитель директора школы и учительница заявили в полицию о том, что с их банковских счетов похищены деньги. Причем руководители детского сада и школы попались на одну и ту же мошенническую схему.



Обеим женщинам на рабочие номера звонил неизвестный и, представляясь сотрудником прокуратуры, сообщал, что на образовательное учреждение поступило много жалоб, которыми заинтересовалась проверяющая комиссия из Москвы. Для того, чтобы решить вопрос необходимо явиться в прокуратуру, купив по дороге коньяк, конфеты и пополнить в счет долга балансы телефонов столичных проверяющих, что и сделали женщины. Одна из потерпевших перевела незнакомцу 10 тысяч рублей, другая - 12 тысяч рублей. О том, что их обманули, педагоги поняли лишь когда прибыли в прокуратуру, где им пояснили, что названные сотрудники здесь никогда не работали.



В тот же день еще одной жертвой телефонных аферистов стала учительница средней общеобразовательной школы. Женщина дала объявление в Интернете с предложением услуг по проведению торжеств. Вскоре ей позвонил неизвестный и представившись сотрудником краевого ГИБДД, предложил провести в управлении праздничное мероприятие. Договорившись о сделке, «инспектор» попросил по пути купить алкоголь и конфеты, а также пополнить баланс трех телефонных номеров. Сотовые телефоны, по его словам, станут подарком для отличившихся сотрудников инспекции, а затраченные средства он вернет при встрече.



О том, что ее обманули, женщина поняла, когда перечислила на указанные мошенником номера все свои сбережения - 8 тысяч рублей, а по адресу, на который она приехала, Госавтоинспекции не оказалось.



По данному факту следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Установлено, что звонили потерпевшим из Краснодарского края.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе

УМВД России по Камчатскому краю

