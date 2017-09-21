Камчатка, 21 сентября: итоги дня

21.09.2017 19:05:41 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
На Камчатке c годовой задержкой сдан новый мост через реку Кирганик.
В Петропавловске потратили 26 млн на латание дороги, ведущей на кладбище.
Но вы держитесь! Власти дадут тепло в Петропавловск-Камчатский только 30 сентября.
Село Кострома на Камчатке будет жить без чиновников.
На Камчатке с нового года увеличат прожиточный минимум для неработающих пенсионеров.
Руководство рыбопромыслового предприятия на Камчатке подозревают в сокрытии обстоятельств гибели рыбака.
В столице Камчатки закрыли подпольный покерный клуб.
Специалисты «Камчатскэнерго» выявили нарушения при выдаче паспортов готовности к зиме.
Трое камчатских педагогов попались на уловки мошенников.
На Камчатке откроется выставка работ молодых художников «#Край цвета».
На Камчатке депутаты не стали рассматривать предложение властей о повышении транспортного налога.
Сезонному рабочему из Бурятии на Камчатку прислали «крем» из гашишного масла.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
418 детей в Петропавловске проживают в приемных семьях.
Мэрия: отопительный сезон в Петропавловске начнется 30 сентября.
В Петропавловске дорожники закончили ремонт на Восточном шоссе.
Руки за голову! В Петропавловске полиция взяла штурмом игорный клуб.
На Камчатке работники рыбной компании свалили вину за ЧП на погибшего коллегу.
В школах Петропавловска отменили занятия второй смены.
При столкновении двух «Тойот» на объездной дороге пострадала женщина.
На Камчатке прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 143 рубля.
В Петропавловске мать умершего ребенка обвиняет медиков.
Камчатские педагоги приняли мошенников за прокуроров и автоинспектора.
Начальница районного управления образования лишилась доверия и должности.
Власти Камчатки объявили о рекордных расходах бюджета в 2017 году.
Военные отправили на Камчатку вторую баллистическую ракету «Ярс».
Жителей краевой столицы приглашают массово пройти три километра.
В Петропавловске пройдет первый военно-исторический фестиваль «От Руси до России».
Детский лагерь «Альбатрос» заплатит более 1,5 миллиона рублей за избитого ребенка.
На севере Камчатки у браконьеров изъяли полторы тонны кижуча и горбуши.
Телефонный мошенник выудил у жительницы Камчатки 230 тысяч рублей.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
В столице Камчатки закрыли подпольный покерный клуб. Незаконное игорное заведение обнаружили в частном доме.
Новый мост через реку Кирганик открыли на Камчатке. Его длина — почти 130 метров.
Заксобрание: Вся торговля в Никольском может оказаться вне закона. Краевые депутаты инициировали поправки в федеральный закон об «онлайн-кассах».
В мэрии Петропавловска объявили о начале отопительного сезона. Сейчас идёт подготовка графиков подключения котельных и тепловых пунктов.
Камчатские энергетики выявили нарушения при выдаче паспортов готовности к зиме. На сегодняшний день управляющие компании задолжали 2,3 миллиарда рублей за тепловую энергию.
На Камчатке упразднили село Кострома Карагинского района. За это решение проголосовали 35 жителей села, один человек — против.
СКР: Руководство камчатского предприятия пыталось скрыть причины смерти сотрудника. Заведено уголовное дело по подозрению в неосторожном убийстве.
В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия второй смены. Такое решение принято из-за непогоды.
Два автомобиля Toyota не поделили дорогу на Камчатке. В аварии пострадала 28-летняя женщина.
Ещё одну ракету «Ярс» запустили на Камчатку. Повторное испытание понадобилось, чтобы подтвердить надёжность партии ракет этого класса.
В Камчатском крае увеличат доплату к пенсии. На эти цели потратят 764 миллиона рублей.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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