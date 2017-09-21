Камчатка, 21 сентября: итоги дня

21.09.2017 19:05:41 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатке c годовой задержкой сдан новый мост через реку Кирганик.



В Петропавловске потратили 26 млн на латание дороги, ведущей на кладбище.



Но вы держитесь! Власти дадут тепло в Петропавловск-Камчатский только 30 сентября.



Село Кострома на Камчатке будет жить без чиновников.



На Камчатке с нового года увеличат прожиточный минимум для неработающих пенсионеров.



Руководство рыбопромыслового предприятия на Камчатке подозревают в сокрытии обстоятельств гибели рыбака.



В столице Камчатки закрыли подпольный покерный клуб.



Специалисты «Камчатскэнерго» выявили нарушения при выдаче паспортов готовности к зиме.



Трое камчатских педагогов попались на уловки мошенников.



На Камчатке откроется выставка работ молодых художников «#Край цвета».



На Камчатке депутаты не стали рассматривать предложение властей о повышении транспортного налога.



Сезонному рабочему из Бурятии на Камчатку прислали «крем» из гашишного масла.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



418 детей в Петропавловске проживают в приемных семьях.



Мэрия: отопительный сезон в Петропавловске начнется 30 сентября.



В Петропавловске дорожники закончили ремонт на Восточном шоссе.



Руки за голову! В Петропавловске полиция взяла штурмом игорный клуб.



На Камчатке работники рыбной компании свалили вину за ЧП на погибшего коллегу.



В школах Петропавловска отменили занятия второй смены.



При столкновении двух «Тойот» на объездной дороге пострадала женщина.



На Камчатке прожиточный минимум для пенсионеров увеличат на 143 рубля.



В Петропавловске мать умершего ребенка обвиняет медиков.



Камчатские педагоги приняли мошенников за прокуроров и автоинспектора.



Начальница районного управления образования лишилась доверия и должности.



Власти Камчатки объявили о рекордных расходах бюджета в 2017 году.



Военные отправили на Камчатку вторую баллистическую ракету «Ярс».



Жителей краевой столицы приглашают массово пройти три километра.



В Петропавловске пройдет первый военно-исторический фестиваль «От Руси до России».



Детский лагерь «Альбатрос» заплатит более 1,5 миллиона рублей за избитого ребенка.



На севере Камчатки у браконьеров изъяли полторы тонны кижуча и горбуши.



Телефонный мошенник выудил у жительницы Камчатки 230 тысяч рублей.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



В столице Камчатки закрыли подпольный покерный клуб. Незаконное игорное заведение обнаружили в частном доме.



Новый мост через реку Кирганик открыли на Камчатке. Его длина — почти 130 метров.



Заксобрание: Вся торговля в Никольском может оказаться вне закона. Краевые депутаты инициировали поправки в федеральный закон об «онлайн-кассах».



В мэрии Петропавловска объявили о начале отопительного сезона. Сейчас идёт подготовка графиков подключения котельных и тепловых пунктов.



Камчатские энергетики выявили нарушения при выдаче паспортов готовности к зиме. На сегодняшний день управляющие компании задолжали 2,3 миллиарда рублей за тепловую энергию.



На Камчатке упразднили село Кострома Карагинского района. За это решение проголосовали 35 жителей села, один человек — против.



СКР: Руководство камчатского предприятия пыталось скрыть причины смерти сотрудника. Заведено уголовное дело по подозрению в неосторожном убийстве.



В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия второй смены. Такое решение принято из-за непогоды.



Два автомобиля Toyota не поделили дорогу на Камчатке. В аварии пострадала 28-летняя женщина.



Ещё одну ракету «Ярс» запустили на Камчатку. Повторное испытание понадобилось, чтобы подтвердить надёжность партии ракет этого класса.



В Камчатском крае увеличат доплату к пенсии. На эти цели потратят 764 миллиона рублей.

