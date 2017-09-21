На сессии краевого парламента по просьбе жителей упразднено село Кострома Карагинского района

21.09.2017 18:35:32 (GMT+12)
21 сентября на 12ой сессии Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко принят краевой закон «Об упразднении сельского поселения «село Кострома». Решение об упразднении данного сельского поселения принято на сходе граждан села Кострома 22 июня. 35 человек проголосовали за это решение, 1 человек был против.
«В Костроме проживают 40 человек. Все они остаются на своих местах, решение о ликвидации села фактически означает, что данный населенный пункт приобретает статус межселенной территории. Смысл в том, что там упраздняются органы власти. По закону, в каждом муниципальном образовании обязаны быть органы власти – глава, депутатское собрание. Чтобы набрать нужное количество в эти органы, наверное, как раз пришлось бы задействовать всех 40 жителей от мала до велика. Смысла в этом нет, поэтому граждане приняли мудрое решение, а краевой депутатский корпус их поддержал. После упразднения муниципального образования все вопросы местного значения на территории поселения будут решать органы местного самоуправления Карагинского района, в состав которого входит Кострома. Село в хорошей доступности, думаю, что всё будет решаться достаточно оперативно», - сказал Валерий Раенко.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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