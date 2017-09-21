Валерий Раенко: краевые депутаты вместе с региональным Правительством готовят закон о безвозмездном наделении земельными участками бюджетникам на селе

21.09.2017 18:35:31 (GMT+12)

21 сентября на 12ой сессии Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко в первом чтении принят внесенный Правительством региона краевой закон «Об определении муниципальных образований в Камчатском крае, в которых земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, работающим по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по отдельным специальностям». Как пояснил Валерий Раенко, закон пока принят только в первом чтении, поскольку требует серьёзной подготовки. Он будет дорабатываться специально созданной рабочей группой. Обсуждение закона пройдет на селекторном совещании с участием муниципалитетов под руководством Заксобрания.



«Мы должны изучить все риски и возможности муниципалитетов. Речь идет о том, чтобы позволить для специалистов здравоохранения, образования, культуры, проработавших на своих местах определённый срок, безвозмездно выделять земельные участки в населенных пунктах, чтобы строить дома и развивать личные подсобные хозяйства.

Безусловно, это сделает жизнь людей на селе гораздо комфортнее, будет способствовать притоку специалистов в глубинку. Однако, часть районов к этому просто не готовы: у нет готовых площадок с подведенными коммуникациями и подъездными путями, без которых закон не будет работать. И нет собственных средств, чтобы эту инфраструктуру создать. Будем консультироваться с депутатами представительных органов, главами администраций, чтобы создать перечень районов, где реализация закона возможна, и примем его на ноябрьской сессии уже во втором чтении», - сказал Валерий Раенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.