Краевые депутаты приняли закон, который позволит встать в очередь на социальное жильё граждан, факт проживания которых на территории муниципального образования установлен судом

21.09.2017 18:35:32 (GMT+12)

21 сентября сессия Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Раенко приняла Закон Камчатского края "О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма". Автор законопроекта – вице-спикер, председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Борис Чуев. Как пояснил депутат, закон разработан в целях обеспечения конституционных прав на жилище граждан, которые по объективным причинам не имеют жилых помещений и, как следствие, – правоустанавливающих документов на эти помещения, не имеют регистрации по месту жительства на территории муниципального образования Камчатского края, но факт проживания на этой территории установлен судом.



«Закон Камчатского края №52, принятый еще в 2008 году, определил порядок постановки граждан на учет для получения жилья. Статья 5 этого закона обязывает претендентов на жилье предоставить документ о прописке. Однако, в нашем крае были случаи, когда фактически жители того или иного населённого пункта полуострова, желающие получить в нем жилье в социальный найм, либо не имели прописки вообще, либо были зарегистрированы совсем в другом месте. На то бывают разные жизненные обстоятельства. Тем не менее, документы на оформление в очередь у них не принимали. Мы приняли сегодня поправки в закон о том, что решение суда, который устанавливает факт проживания на территории этого муниципального образования, является документом, дающим право гражданину встать на учет для дальнейшего получения жилья для себя и своей семьи» - сказал Борис Чуев. По его словам, людям, находящимся в подобной ситуации, теперь можно обратиться в суд, привести в свидетели соседей или коллег по работе, предъявить трудовую книжку с местного предприятия, предоставить другие доказательства своего проживания в этом городе или поселке, а затем предоставить решение суда для постановки на учёт.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.