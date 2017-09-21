Краевые депутаты увеличили прожиточный минимум пенсионеров на Камчатке

21.09.2017 18:35:31 (GMT+12)
21 сентября 12-ой сессией Законодательного Собрания Камчатского края под председательством Валерия Раенко открылся новый парламентский сезон на Камчатке. В работе сессии принял участие губернатор Владимир Илюхин, профильные региональные министры. Народные избранники рассмотрели 46 вопросов. Как сообщил Валерий Раенко, в том числе были приняты предложенные Правительством региона поправки в закон «О прожиточном минимуме в Камчатском крае».
Величина прожиточного минимума для пенсионера на 2018 год составит 16 543 рубля, что соответствует стоимости потребительской корзины, рассчитанной на основании статистических данных. Для пенсионеров, чей совокупный доход ниже установленной величины, будет производиться социальная доплата до утвержденного размера прожиточного минимума.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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