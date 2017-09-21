Валерий Раенко: краевые депутаты инициировали поправки в федеральный закон об «онлайн кассах»

21.09.2017 18:35:30 (GMT+12)

21 сентября 12-ой сессией Законодательного Собрания Камчатского края под председательством Валерия Раенко открылся новый парламентский сезон на Камчатке. В работе сессии принял участие губернатор Владимир Илюхин, профильные региональные министры. Как сообщил Валерий Раенко, народные избранники приняли решение направить в Государственную Думу проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа", разработанный комитетом по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства под руководством Евгения Ермоленко.



В текущем году Камчатка столкнулась с трудностями реализации федерального закона, который обязал все предприятия и предпринимателей перейти на расчеты с помощью «он-лайн» касс. Основная проблема заключается в том, что не во всех населенных пунктах региона есть качественная интернет связь. Федеральный законодатель дал возможность освободить труднодоступные и отдаленные населенные пункты от применения кассовой техники в режиме «он лайн» как раз в связи с плохим качеством связи, однако районные центры этим законом отдалёнными и труднодоступными не признаются.



«Камчатский край во многом особенный. И еще одна его особенность – он единственный из 85 субъектов РФ, где существует муниципальный район в составе одного единственного населённого пункта. Это село Никольское нашего Алеутского района, расположенного на острове Беринга. Как говорится, куда уж отдалённей. И с интернетом там действительно проблемы. Большую работу мы провели с региональным министерством экономического развития и торговли, с Ассоциацией муниципальных образований Камчатки чтобы найти пути решения этой проблемы. И сообща выработали законодательную инициативу, смысл которой в том, чтобы дать возможность признавать труднодоступными местностями административные центры, если они являются единственным населенным пунктом в своих районах. Он такой один у нас в стране. Это даст право не применять в Никольском «он-лайн кассы», при условии выдачи покупателю документа, подтверждающего факт расчета», - сказал Раенко.



Депутаты считают, что если не принять данные поправки, вся торговля в Никольском может оказаться вне закона. Народные избранники выразили надежду, что их инициативу подержат коллеги из других регионов и Государственная Дума.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.