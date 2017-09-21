Обзор газеты "Мильковские новости" за 22 сентября 2017 года

21.09.2017 15:40:04 (GMT+12)

Обзор газеты "Мильковские новости" за 22 сентября 2017 года

«ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ»: ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЕ НА МИЛЬКОВСКОЙ АВТОТРАССЕ.

ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ КИРГАНИК.

«ВЕСТИ ДОМИРА»: «Моё здоровье - в моих руках!».

«С МЕСТА СОБЫТИЙ»: ремонт музея идёт полным ходом!

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ».

«ЮБИЛЯРЫ»: «С песней по жизни»: к юбилею Валентины Алёшиной.

«ПРАЗДНИК»: "Пущино отметило день рождение!".

"ДОМОВЁНОК": семейная тсраница. "Как избавиться от осенней депрессии"
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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