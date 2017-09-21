Обзор газеты "Мильковские новости" за 22 сентября 2017 года

21.09.2017 15:40:04 (GMT+12)

«ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ»: ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЕ НА МИЛЬКОВСКОЙ АВТОТРАССЕ.



ОТКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ КИРГАНИК.



«ВЕСТИ ДОМИРА»: «Моё здоровье - в моих руках!».



«С МЕСТА СОБЫТИЙ»: ремонт музея идёт полным ходом!



«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ».



«ЮБИЛЯРЫ»: «С песней по жизни»: к юбилею Валентины Алёшиной.



«ПРАЗДНИК»: "Пущино отметило день рождение!".



"ДОМОВЁНОК": семейная тсраница. "Как избавиться от осенней депрессии"

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