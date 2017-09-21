Камчатский гороскоп, 22 - 24 сентября

21.09.2017 13:05:57 (GMT+12)

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



Первая половина пятницы позволяет частично выйти за рамки стандартов. Возможен неожиданный прилив вдохновения. В разумных пределах, уместны импровизации, сюрпризы, экстравагантные жесты, отступления от эстетических, юридических и других канонов. Во второй половине дня общаться лучше в неформальной обстановке. Полезна поддержка влиятельного партнера или группы. Удачный момент для рекламы престижных услуг, для объединения и примирения необычным путем, для спонтанных встреч и вечеринок. Внимание может привлечь сфера дизайна, эстетической медицины, корпоративных ценностей, правовой или политический прецедент. Возможны оригинальные находки в области декоративной и лечебной косметики.



Общее настроение субботы способствует усилению проницательности интеллекта. Процесс мышления сопровождается железной логикой, помноженной на объективность. Поэтому суждения людей могут быть жесткими, но справедливыми. Это прекрасный день для аналитических исследований, для научных открытий.



В воскресенье могут быть проявления бытовой агрессии, на почве замутненного сознания. В такой день лучше в чем-то себя ограничить, дабы не провоцировать неадекватное поведение.



Опасное место для водителей и пешеходов – переулок Чуркина.



Рейтинг дней: 4.



Дни благоприятны для жителей улиц Боевой, Завойко, Лисянского, Первомайской, районов КП, Звёздная, ЖБФ – СРВ, 11 (в краевом центре), Жупановской (в Елизове), посёлка Атласово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.