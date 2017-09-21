Валерий Раенко: удалось снова нарастить бюджет региона

21.09.2017 13:28:01 (GMT+12)

21 сентября 12-ой сессией Законодательного Собрания Камчатского края под председательством Валерия Раенко открылся новый парламентский сезон на Камчатке. В работе сессии принял участие губернатор Владимир Илюхин, профильные региональные министры. Народные избранники рассмотрели 46 вопросов.



Как сообщил Валерий Раенко, главным стал закон о поправках в текущий бюджет региона. «Уже традиция, что все поправки, которые мы принимаем в бюджет – только в сторону плюса. Чуть меньше года назад мы сформировали на старте бюджет в размере 59 млрд. Теперь он уже превысил 64 миллиарда. Общими усилиями губернатора, Правительства края, депутатского корпуса нам удается наращивать бюджет, в том числе, растут и собственные доходы региона. Сегодняшняя сессия не стала исключением, мы добавили в краевую казну 361 миллион за счет налоговых и неналоговых поступлений», - сказал Валерий Раенко. Спикер краевого парламента отметил, что на сессии также увеличены расходы Камчатки более чем на 1,7 млрд рублей. «Эти средства направлены на субсидирование энерготарифов. Губернатор заморозил целый ряд тарифов в Камчатском крае, поэтому серьёзная сумма выделяется на компенсацию затрат, которые несут ресурсоснабжающие организации. Выделены дополнительные средства на систему здравоохранения, на социальную защиту, на объекты культуры. Поддержку получили и муниципалитеты края. В целом, бюджет, как всегда, социальный – это бюджет ремонтов, строительства, оснащения объектов и отраслей. Всего того, что в конечном итоге положительно сказывается на социальном самочувствии жителей нашего региона.», - сказал Валерий Раенко.



Доходы краевого бюджета на 2017 год увеличены на 361 млн рублей и составили 64 млрд 215 млн 273,6 тыс. рублей. Общий объем расходов на 2017 год предусмотрен в размере 67 млрд 375 млн 729,9 тыс. рублей после увеличения на 1 млрд 420 млн 627,5 тыс. рублей.



Наибольшее увеличение объема ассигнований предусмотрено по государственным программам:

– «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» – на 528 млн 113,9 тыс. рублей;

– «Развитие здравоохранения Камчатского края» – на 236 млн 891,6 тыс. рублей;

– «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» – на 168 млн 945,9 тыс. рублей.



Также предусмотрено увеличение ассигнований на государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» – 53,1 млн рублей.



Предусмотрены дотации бюджетам муниципалитетов на общую сумму более 285 млн рулей.



Запланировано финансирование на следующие мероприятия:

– на ремонт здания Дома офицеров флота в г. Вилючинске – 12,3 млн рублей;

– на эксплуатационные услуги нового здания Камчатской краевой детской библиотеки – 14 млн рублей;

– Министерству спецпрограмм на приобретение и монтаж автономных жилых и санитарных модулей в краевой резерв материальных ресурсов – 20 млн рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.