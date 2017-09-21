Специалисты «Камчатскэнерго» выявили нарушения при выдаче паспортов готовности к зиме

21.09.2017 13:05:55 (GMT+12)
ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») отмечает нарушения при выдаче управляющим компаниям паспортов готовности к зиме. Одним из обязательных условий получения документа является отсутствие долгов у потребителей за поставленные энергоресурсы. В июле энергетики рекомендовали главам семи поселений Елизовского района, а также главе Петропавловска-Камчатского включать в перечень замечаний к управляющим компаниям необходимость оплатить долги или заключить соглашения о рассрочке до начала отопительного сезона. Но при выдаче паспортов это требование было проигнорировано.
На сегодняшний день долги управляющих компаний Камчатского края за тепловую энергию составляют 2,3 млрд рублей. В Петропавловске-Камчатском – 1,6 млрд рублей, в том числе 875,9 млн. подтверждены исполнительными листами или вступившими в законную силу решениями суда. В крупнейшем районе края – Елизовском, долг управляющих компаний за тепло и горячее водоснабжение составляет 518,9 млн рублей, из них 320,8 млн рублей подтверждены судом. Еще 210 млн рублей долга приходится на компании-банкроты Мильковского района.
Многомиллионные неплатежи затрудняют выполнение ремонтных программ «Камчатскэнерго», ставят под угрозу своевременные расчеты энергетиков с транспортными и топливными компаниями, подрядными организациями, угрожают стабильному и безаварийному прохождению осенне-зимнего периода. Чтобы не допустить этого, гарантирующий поставщик вынужден закрывать задолженность потребителей кредитами. «Камчатскэнерго» напоминает, что всегда открыто для диалога, и готово идти навстречу должникам в формировании графиков погашения задолженности.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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