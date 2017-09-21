Борис Чуев: Жилищное строительство в Корякии активизировалось

21.09.2017 13:05:55 (GMT+12)

Вице-спикер Законодательного Собрания Камчатского края, председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Борис Чуев проверил ход строительства жилых домов в населенных пунктах Тигильского района.

В ходе рабочей поездки в начале сентября депутат вместе с главой Тигильского муниципального района Сергеем Бородаем побывал на строительных площадках в селах Тигиль и Седанка. В районном центре впервые за долгие годы возводят 12-квартирный жилой дом, а в Седанке на завершающем этапе находится строительство 4-квартирного дома.



Как рассказал глава Тигильского района, предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства в Седанке, из-за чего контракт пришлось разорвать. Новый подрядчик – фирма «Монолит» – работает более ответственно, что позволяет надеяться на своевременный ввод в эксплуатацию этого долгожданного объекта. По словам Сергея Бородая, сдача дома планируется в конце декабря 2017 года, а новоселами станут семьи, проживающие в аварийном жилье, и очередники. «Это первый новый дом за последние годы в нашем районе. Надеемся, что в 1 квартале 2018 года также будет закончен 12-квартирный дом в селе Тигиль. В 2018 году планируем сдать 4-квартирный дом в селе Хайрюзово», – сказал глава района.



По оценке депутата Бориса Чуева, подрядчики взяли хороший темп в работе. «Мы посмотрели строящийся дом, и есть уверенность, что в декабре этого года дом будет завершен и сдан в эксплуатацию. На объекте работают 10 человек, строительные материалы завезены, что будет необходимо – довезут дополнительно. Отрадно, что бригада сформирована, активно работает и планирует сдать дом в 20-х числах декабря», – сказал Чуев.



Он добавил, что в настоящее время в рамках региональной инвестиционной программы под контролем Губернатора и Правительства Камчатского края ведется строительство домов в четырех населенных пунктах Корякского округа: это 8-квартирный жилой дом в селе Каменском, 4-квартирный жилой дом в селе Хайрюзово, 12-квартирный жилой дом в селе Тигиль и 4-квартирный дом в Седанке.



Учитывая острую проблему по переселению из ветхого и аварийного жилья в Корякии, комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Законодательного Собрания под председательством Бориса Чуева разработал обращение к Губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину.



«Мы предложили включить в программу краевых инвестиционных мероприятий на 2018-2020 годы строительство ряда жилых домов в населенных пунктах Корякского округа. Для пяти объектов жилищного строительства уже полностью готова проектно-сметная документация, осуществлён отвод земли. Это три 8-квартирных дома – в селах Аянка, Хаилино и Тиличики, 4-квартирный дом в селе Ковран и 12-квартирный дом в селе Манилы. Для их строительства требуется дополнительное финансирование из бюджета Камчатского края в размере около 270 млн рублей. Обращение было поддержано Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Валерия Федоровича Раенко и направлено главе региона. На сегодня есть решение, чтобы данные объекты были включены в перечень инвестиционных мероприятий в качестве приоритетных при наличии дополнительных средств в бюджете. Надеемся, что бюджетные средства будут выделены, и строительство жилья в Корякии продолжится», – сообщил Борис Чуев.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.