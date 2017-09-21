Рассказать о правах и возможностях

21.09.2017 13:05:54 (GMT+12)
Специалисты краевого управления судебных приставов при поддержке Общественного совета при УФССП России по Камчатскому краю провели встречу с горожанами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
"Камчатский Центр социальной помощи семье и детям" осуществляет комплексное обслуживание семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке. Заместитель директора Центра по социальной работе Елена Дегтярева входит в состав Общественного совета при УФССП России по Камчатскому краю. На одном из заседаний совета обсуждались меры по правовому информирования жителей края, пропаганде открытых ресурсов ФССП России. Было принято решение организовать и провести на базе Центра встречу, на которой незащищенные слои населения могли бы напрямую обратиться с вопросами к работникам службы и получить необходимые разъяснения порядка взыскания задолженностей.
Большую часть собравшихся составили женщины, имеющие детей. Для этой категории наших подопечных, - пояснила Елена Дегтярева, - особенно актуальна информация по защите прав и интересов ребенка, об алиментных обязательствах и порядку их взыскания.
Начальник отдела исполнительного производства управления Константин Величко в своем выступлении рассказал о работе с исполнительными документами, о взаимодействии граждан с приставами-исполнителями и порядке получения сведений и направления обращений.
Во встрече также приняла участие председатель Ассоциации ветеранов УФССП России по Камчатскому краю Наталия Яцушкевич.
В ходе беседы участники встречи смогли получить ответы на все интересующие вопросы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+