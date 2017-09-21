Рассказать о правах и возможностях

21.09.2017 13:05:54 (GMT+12)

Специалисты краевого управления судебных приставов при поддержке Общественного совета при УФССП России по Камчатскому краю провели встречу с горожанами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.



"Камчатский Центр социальной помощи семье и детям" осуществляет комплексное обслуживание семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке. Заместитель директора Центра по социальной работе Елена Дегтярева входит в состав Общественного совета при УФССП России по Камчатскому краю. На одном из заседаний совета обсуждались меры по правовому информирования жителей края, пропаганде открытых ресурсов ФССП России. Было принято решение организовать и провести на базе Центра встречу, на которой незащищенные слои населения могли бы напрямую обратиться с вопросами к работникам службы и получить необходимые разъяснения порядка взыскания задолженностей.



Большую часть собравшихся составили женщины, имеющие детей. Для этой категории наших подопечных, - пояснила Елена Дегтярева, - особенно актуальна информация по защите прав и интересов ребенка, об алиментных обязательствах и порядку их взыскания.



Начальник отдела исполнительного производства управления Константин Величко в своем выступлении рассказал о работе с исполнительными документами, о взаимодействии граждан с приставами-исполнителями и порядке получения сведений и направления обращений.



Во встрече также приняла участие председатель Ассоциации ветеранов УФССП России по Камчатскому краю Наталия Яцушкевич.



В ходе беседы участники встречи смогли получить ответы на все интересующие вопросы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.