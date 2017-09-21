Подведены итоги партийного конкурса «Лучший дачный участок»

21.09.2017 13:05:54 (GMT+12)
Лучшие дачные участки Камчатского края по итогам дачного сезона 2017 были названы на состоявшемся в среду, 20 сентября, торжественном чествовании победителей конкурса. В рамках мероприятия, которое проходило в Елизовском районном доме культуры, организаторы конкурса - региональное отделение партии «Единая Россия» и краевое отделение «Союза пенсионеров России» - собрали всех участников, чтобы поздравить победителей и отметить достижения каждого в благоустройстве и развитии своего дачного участка.
С приветственным словом ко всем приглашенным обратился Секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель краевого парламента Валерий Раенко. Он искренне поздравил конкурсантов и пожелал им дальнейших успехов в непростом садоводческом деле, а также выразил слова признательности: «Я очень благодарен губернатору Камчатского края, который поддержал наш партийный конкурс и учредил переходящий «Кубок губернатора». Это не просто кубок – это еще и определенные преференции, которые помогут СОТу – победителю улучшить свою территорию. Мне хочется сказать вам всем огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете нашу камчатскую землю краше, и пожелать новых творческих находок». Затем лидер камчатских единороссов вручил заслуженные награды хозяевам садово-огородных товариществ.
Диплом победителя партийного конкурса «Лучший садовый участок» и денежный сертификат за 1 место достался Нине Пискаревой (СНТ «Индустриец»).
Диплом призера и денежный сертификат за 2 место получила Татьяна Полещенко (СНТ «Дружба»).
Диплом призера и денежный сертификат за 3 место вручены Галине Галкиной (СНТ «Прилив»).
Поздравить победителей в призовых номинациях прибыл первый заместитель секретаря регионального отделения партии Михаил Мананников. Так, в частности, звание «Супер хозяйственник» за лучшее устройство хозяйства, обустройство площадки для сбора бытовых отходов получил Виталий Мамруков (СНТ «Лаванда»), за использование новейших агро технологий по выращиванию овощей, плодово-ягодных и других сельскохозяйственных культур на участке лучшим «Агротехнологом» стала Анна Чувалова (СНТ «Березка»), в номинации «Сад мечты» победы удостоилась Екатерина Елистратова (СНТ «Лаванда), Лидия Эйрих (СНТ «Механизатор») завоевала победу в номинации «Заморский климат», победителем в номинации «Богатый урожай» стала Анна Подобрей (СОТ «Индустриец»), «Клумба года» - Ирина Шарай (СНТ «Дружба»), «Райский уголок» - Анна Богданова (СНТ «Березка), «Креативный Частокол» - Галина Комарова (СНТ «Дубрава»), «Экзотический участок» - Виктор Жвавый (СНТ «Дубрава»), а «Приз зрительских симпатий» достался Нине Савошко (СНТ «Березка»). От имени партии Мананников вручил участникам конкурса ценные призы и дипломы победителей. Он пожелал дачникам крепкого здоровья, хорошего урожая и воплощения всех идей и планов в предстоящем сезоне.
Самой главной наградой мероприятия стал «Кубок губернатора», который был учрежден по инициативе Владимира Илюхина. Приятная миссия – вручить заветный трофей самому активному садово-огородническому товариществу от которого поступило наибольшее количество заявок на участие в конкурсе была возложена на заместителя Председателя Правительства Камчатского края Владимира Пригорнева. Обладателем главного приза стал СНТ «Березка».
Победили, в свою очередь, преподнесли ответный подарок организаторам конкурса – искусно оформленные корзины с урожаем. «От лица своих соседей с благодарностью обращаюсь к организаторам представителям регионального отделения партии «Единая Россия» и Союза пенсионеров за внимание к дачным хозяйствам и людям, которые с увлечением и творчеством облагораживают нашу камчатскую землю. Хочу отметить, что работа на даче – это не только подспорье в плане сельхозпродукции, но и активный семейный отдых, а также физическое и эстетическое воспитание наших детей и внуков. Дача – это красота и здоровье!», - сказала председатель СНТ «Березка» Нина Савошко.
Напомним, конкурс «Лучший дачный участок», главной целью которого является пропаганда положительного опыта благоустройства дачных участков и реальная поддержка лучших владельцев – дачников, проводится на Камчатке уже четвертый год. В этом дачном сезоне конкурс собрал рекордное количество участников – 100 человек.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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