Сотрудники Кроноцкого заповедника признаны лучшими по профессии

21.09.2017 13:05:54 (GMT+12)
Конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников особо охраняемых природных территорий, подведомственных Минприроды РФ, проводился по трём направлениям. Жюри оценивало результаты научной, охранной и эколого-просветительской деятельности специалистов заповедников и национальных парков. В числе победителей сотрудники Кроноцкого заповедника: геоботаник Мария Откидач и старший государственный инспектор Сергей Шурунов.
Научный сотрудник заповедника Мария Откидач одержала победу в номинации «Молодой исследователь». В Кроноцком заповеднике она работает с 2011 года – изучает флору и растительность, а результаты своих работ представляет в научных статьях и конференциях разного уровня. Также Мария проводит общественные лекции, посвящённые камчатским растениям, занимается подготовкой научно-популярной литературы. Уже издан определитель флоры Кроноцкого заповедника, готовятся к печати определители растений Южно-Камчатского федерального заказника и водно-болотной растительности Корякского заповедника.
«Работа в заповеднике даёт молодым специалистам возможность профессионального роста. Это участие в международных конференциях, обмен знаниями с коллегами из других заповедников и научно-исследовательских институтов. Кроме того, в Кроноцкий заповедник ежегодно приезжают специалисты мирового уровня, во время работы с которыми получаешь бесценный опыт полевых исследований», – сообщила Мария Откидач.
Второе место в номинации «Старый служака» конкурса «Лучший инспектор федеральной ООПТ» занял руководитель оперативной группы Кроноцкого заповедника, старший государственный инспектор Сергей Шурунов. В заповедной системе он работает с 1990 года. Сначала боролся с нарушителями природоохранного законодательства в Кавказском заповеднике, а в 2007 вместе с коллегами в составе опергруппы очистил от браконьеров Южно-Камчатский федеральный заказник.
«Нельзя сказать, что мы выбрали эту работу, скорее работа выбрала нас, это зов души.
Наши дети гордятся отцами, которые охраняют природу, служат заповедному делу, – сказал Сергей Шурунов. – Я считаю, что работа сотрудников заповедника должна заключаться не только в выявлении нарушителей и борьбе с браконьерством. Нужно активно работать с жителями территорий, граничащих с заповедными, в первую очередь с детьми. Мы должны прививать им высшие ценности – любовь к Родине, природе, спорту».
Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» состоится 29 сентября 2017 года в Сочи в рамках Международного форума по особо охраняемым природным территориям.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.
На фото: Сергей Шурунов на месте задержания браконьеров. Автор: Дмитрий Шпиленок.
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