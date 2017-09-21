Сотрудники Кроноцкого заповедника признаны лучшими по профессии

21.09.2017 13:05:54 (GMT+12)

Конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников особо охраняемых природных территорий, подведомственных Минприроды РФ, проводился по трём направлениям. Жюри оценивало результаты научной, охранной и эколого-просветительской деятельности специалистов заповедников и национальных парков. В числе победителей сотрудники Кроноцкого заповедника: геоботаник Мария Откидач и старший государственный инспектор Сергей Шурунов.



Научный сотрудник заповедника Мария Откидач одержала победу в номинации «Молодой исследователь». В Кроноцком заповеднике она работает с 2011 года – изучает флору и растительность, а результаты своих работ представляет в научных статьях и конференциях разного уровня. Также Мария проводит общественные лекции, посвящённые камчатским растениям, занимается подготовкой научно-популярной литературы. Уже издан определитель флоры Кроноцкого заповедника, готовятся к печати определители растений Южно-Камчатского федерального заказника и водно-болотной растительности Корякского заповедника.



«Работа в заповеднике даёт молодым специалистам возможность профессионального роста. Это участие в международных конференциях, обмен знаниями с коллегами из других заповедников и научно-исследовательских институтов. Кроме того, в Кроноцкий заповедник ежегодно приезжают специалисты мирового уровня, во время работы с которыми получаешь бесценный опыт полевых исследований», – сообщила Мария Откидач.



Второе место в номинации «Старый служака» конкурса «Лучший инспектор федеральной ООПТ» занял руководитель оперативной группы Кроноцкого заповедника, старший государственный инспектор Сергей Шурунов. В заповедной системе он работает с 1990 года. Сначала боролся с нарушителями природоохранного законодательства в Кавказском заповеднике, а в 2007 вместе с коллегами в составе опергруппы очистил от браконьеров Южно-Камчатский федеральный заказник.



«Нельзя сказать, что мы выбрали эту работу, скорее работа выбрала нас, это зов души.

Наши дети гордятся отцами, которые охраняют природу, служат заповедному делу, – сказал Сергей Шурунов. – Я считаю, что работа сотрудников заповедника должна заключаться не только в выявлении нарушителей и борьбе с браконьерством. Нужно активно работать с жителями территорий, граничащих с заповедными, в первую очередь с детьми. Мы должны прививать им высшие ценности – любовь к Родине, природе, спорту».



Награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» состоится 29 сентября 2017 года в Сочи в рамках Международного форума по особо охраняемым природным территориям.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.



На фото: Сергей Шурунов на месте задержания браконьеров. Автор: Дмитрий Шпиленок.