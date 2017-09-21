Волонтер Елена Соловьева: "Мне хотелось остановить мгновение, чтобы запечатлеть в памяти эти нереальные виды"

21.09.2017 13:05:53 (GMT+12)

Елена Соловьева, жительница Москвы, прилетела на Камчатку в конце августа из Владивостока. Там она в течение трех недель была кемп-лидером иностранной группы ребят в волонтерском лагере на острове Рейнеке. Путь до столицы Приморья Елена выбрала отнюдь не короткий – добиралась неделю поездом. На такой выбор, как и на посещение Камчатки, Елену сподвигло недавнее пребывание в Америке, где девушка целый год работала волонтером в рамках социального проекта. "Жителей этой страны манит Россия, она привлекает своей первозданностью и первобытностью. А транссибирская магистраль – это для них воплощение мощи и силы... Ведь это самая протяженная дорога во всем мире! Поэтому первое о чем я думала, что, вернувшись в Москву, обязательно отправлюсь во Владивосток Транссибом и, конечно, в плацкарте. И я не пожалела", – рассказывает Елена Соловьева.



По прибытию на Камчатский полуостров, Елена практически сразу отправилась в Ключевской природный парк. На стоянке Родник (Клешня) девушка провела в роли волонтера около двух недель, выполняя мелкие хозяйственные работы, связанные с уборкой территории, и помогая сотрудникам природного парка встречать и провожать туристические группы. Делясь своими впечатлениями от поездки, Елена рассказала, что была приятно удивлена чистотой и благоустройством территории и сознательностью туристов, не оставляющих после себя мусор.



По словам Елены, посещение территории Ключевского природного парка оставило массу впечатлений. "По дороге на кордон мне удалось увидеть шлаковые поля и конуса Северного прорыва, так напоминающие поверхность Марса, лавовые пещеры и вулканические бомбы, Мертвый лес и хвост вертолета, который когда-то совершил в этих местах аварийную посадку. Это непередаваемые ощущения и эмоции. Сначала даже возникло какое-то чувство страха. Ведь ты видишь своими глазами последствия вулканического извержения 1975-1976 годов. Видишь, насколько масштабным и катастрофическим было это событие. Уничтожено все вокруг... Но природа берет свое и сегодня мы наблюдаем зарождение новой жизни – среди шлаковых полей встречаются небольшие островки растительности. Я нигде такого не видела – здесь все уникально и неповторимо... Ущелья и каньоны, фантазийно закрученная лава... Ночью мы наблюдали за раскаленной лавой, которая после извержения 2012-2013 годов все еще продолжает остывать. И даже устроили на этом месте пикник, приготовив бананы в шоколаде. Удивительно красивое место! Не описать словами – это надо видеть! Мне хотелось остановить мгновение, чтобы запечатлеть навсегда эти нереальные виды в памяти", – с воодушевлением рассказывает Елена.



В первые дни своего пребывания в Ключевском природном парке девушке пришлось столкнуться и с капризами камчатской погоды. "В ночь с 3 на 4 сентября мы попали в настоящий шторм. Было жутковато: нашу палатку сворачивало порывами ветра. К счастью, она выстояла, – делится впечатлениями Елена. – На следующее утро у нас было запланировано восхождение на Толбачик. Я сомневалась в том, что оно состоится.. Но на утро погода нас порадовала. В тот день мы поднялись на высоту 2400 метров. Дальше, по словам нашего гида, восхождение могло быть опасным и рискованным, поэтому мы вернулись обратно. Но уже через день я рискнула и вновь отправилась на восхождение. Нашей группе удалось добраться до кратера, где мы даже устроили фотосессию в купальниках. С вершины открываются нереальные виды: Большая и Малая Удина предстают во всей красе, а вулканы Ключевской и Камень находятся под таким ракурсом, словно две вершины слиты в одну. Кстати, в моей практике восхождение на вулкан было впервые. Этот опыт ни с чем не сравним. Здесь даже почва под ногами другая, она сильно отличается от скалистых гор и лесных массивов. С набором высоты меняется и рельеф. А еще по пути ты испытываешь себя, сталкиваясь со множеством стихий: снег, дождь, ураган".



Елена Соловьева планировала пробыть на Камчатке недолго. Однако, побывав в Ключевском природном парке и насладившись его красотами, девушка решила поменять дату вылета и продлить свое пребывание на полуострове. Уже на следующий день после возвращения из Ключевского природного парка, Елена отправилась волонтером в природный парк "Налычево".



КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" в течение года принимает заявки на участие в волонтерской программе. Если Вы хотите помочь и внести свой вклад в сохранение уникальной природы полуострова, то направляйте письма на электронную почту: park@mail.kamchatka.ru с пометкой "Волонтерство/Добровольчество". С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" в разделе "Добровольчество" (http://www.vulcanikamchatki.ru/deyatelnost/volontrskaya_rabota ).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».