Доходы Камчатского края увеличены на 620 млн рублей

21.09.2017 12:52:29 (GMT+12)

Собственные доходы Камчатского края увеличены на 620 млн рублей. Соответствующие изменения в главный финансовый документ края приняты на сессии Законодательного Собрания региона, прошедшей в четверг, 21 сентября.



«На сессии мы внесли поправки, которые касаются, как доходной, так и расходной частей. Дополнительно в бюджет поступили налоговые доходы. После корректировки сведений Налоговой службы, в казну будет зачислено дополнительно 620 млн рублей. Что касается расходов, то общий объем вырос на 1,4 млрд рублей. Значительная часть средств будет направлена на компенсацию разницы в тарифах ресурсоснабжающим организациям, - сказал по итогам сессии Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Напомню, в этом году нами принято решение "заморозить" тарифы на электроэнергию и водоснабжение, а также снизить с 1 июля тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение для населения ряда муниципальных образований. Мы компенсируем часть затрат ресурсоснабжающим предприятиям, доплачивая им до экономически обоснованного тарифа».



Ряд поправок в бюджет касается перераспределения части средств. В частности, дополнительные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки населению. На эти цели Минсоцразвития получит около 144 млн рублей.



Кроме того, дополнительные средства, почти 230 млн рублей, направлены в Минздрав для поддержки учреждений системы здравоохранения.



«Мы также приняли решение оказать дополнительные меры поддержки муниципальным образованиям края. В семь муниципальных районов и в бюджет краевой столицы направлено более 290 млн рублей. Большая часть средств, около 100 млн – достанется казне Петропавловска-Камчатского. Деньги пойдут на завершение работ по благоустройству центральной части города, запланированных на этот год. Еще 100 млн рублей дополнительно мы предусмотрели на дотации муниципалитетам в качестве резерва. Это средства, которые могут быть оперативно направлены в районы в случае необходимости», - добавил Губернатор.



С учётом внесённых изменений расходная часть краевого бюджета в 2017 году составила более 67,4 млрд рублей, что выявляется рекордным объём казны для Камчатки.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.