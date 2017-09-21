На Камчатке увеличат размер региональной доплаты к пенсии

21.09.2017 12:52:29 (GMT+12)
В 2018 году на Камчатке будет увеличен размер региональной доплаты к пенсии. Соответствующие изменения в бюджет по предложению Правительства Камчатского края приняты на прошедшей сессии Законодательного Собрания региона.
«На сессии был рассмотрен важный законопроект, касающийся увеличения региональной доплаты к пенсии. Со следующего года прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 543 рубля. Он рассчитан, исходя из потребительской корзины, и учитывается при расчёте региональной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Таким образом, с 2018 года региональная доплата к пенсии составит 16 543 рубля. Для увеличения доплаты в следующем году потребуется 764 млн рублей, основную часть этих средств – более 500 млн край получает из федерального бюджета, около 200 млн – софинансирование краевого бюджета. Несмотря на сложный бюджет, и федеральный центр, и региональный бюджет сохраняет социальную направленность, - отметил по итогам сессии Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. - Принятие этого закона позволит увеличить доплату для самой малообеспеченной категории – неработающих пенсионеров с минимальной пенсией».
В настоящее время региональную доплату к пенсии до прожиточного минимума получают около 11,5 тысяч камчатских пенсионеров. По прогнозам, средний объем доплаты на одного получателя составит около 5,5 тысяч рублей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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