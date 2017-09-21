На Камчатке прошло открытие V форума в поддержку книги и чтения

21.09.2017 12:52:29 (GMT+12)
В Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова прошло открытие V форума в поддержку книги и чтения. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
Там рассказали, что с приветственным словом к участникам форума обратились представители исполнительной и законодательной власти региона, а также представители общественности.
Почётным гостем мероприятия стал известный писатель, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН Евгений Водолазкин.
«Когда мы летели в самолёте, я услышал песню на стихи Игоря Северянина. Там были такие слова: “Он покажет Вам альбом Камчатки, где ещё культура не в зачатке”. Я не согласен с этим, культура на Камчатке есть», - отметил в своей приветственной речи Евгений Водолазкин.
В рамках форума прошёл семинар, участие в котором приняли молодые камчатские писатели.
«Ещё одна гостья форума – писатель, критик и телеведущая Алиса Ганиева провела семинар. Его участники создали и проработали небольшие литературные этюды. Также в малом зале библиотеки прошла лекция, посвящённая житиям юродивых на Руси. Её провела филолог, сотрудник отдела древнерусской литературы Пушкинского дома Татьяна Руди», - рассказали в министерстве.
После торжественного открытия форума, его участники отправились на Мишенную сопку. Там, невзирая на туман и сильный ветер, они отправили воздушный шар с книгой, в которой все участники акции оставили свои автографы. Завершился день творческой встречей Евгения Водолазкина.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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