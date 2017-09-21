На Камчатке стартует краевой конкурс «Учитель Года»

21.09.2017 12:52:29 (GMT+12)
Первые испытания для участников XVIII Всероссийского конкурса стартуют уже на следующей неделе. Об этом рассказали в министерстве образования и молодежной политики края.
«За звание лучшего будут бороться учителя из 85 регионов страны. Все они победители региональных этапов конкурса. Камчатский край представит учитель русского языка и литературы средней школы № 4 Усть-Камчатского района Наталья Шаматрина. По традиции I и II очные туры заключительного этапа конкурса «Учитель года России» пройдут в Сочи – на родине победителя предыдущего года, преподавателя русского языка и литературы средней школы № 7 г. Армавира Краснодарского края Александра Шагалова».- рассказали в министерстве.
Конкурс проводится с целью выявления выдающихся педагогов, распространения передового педагогического опыта лучших учителей России и инновационных технологий в организации образовательной деятельности, а также содействия росту их профессионального мастерства.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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