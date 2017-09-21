Жители Камчатки определяются с разрешённым видом использования своих дальневосточных гектаров

21.09.2017 12:52:28 (GMT+12)

Обладатели дальневосточных гектаров определяются с видом разрешённого использования своих земельных участков. Соответствующие уведомления в уполномоченные органы подали уже 120 жителей края. Об этом сообщил начальник отдела земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Вадим Парамонов.



«Прошло чуть больше года с дня начала реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Всё больше и больше граждан определяются с видом разрешённого использования земельных участков, полученных в безвозмездное пользование. В настоящее время с планами по освоению своих гектаров определились уже 120 граждан, - сказал Вадим Парамонов. - Более трети из них желают осуществить на своём участке индивидуальное жилищное строительство. Примерно 20% граждан намерены организовать личное подсобное хозяйство. Кроме того, популярно использование гектаров для сельского и дачного хозяйства. Соответственно 16 и 13%. Интерес у обладателей дальневосточных гектаров вызывают и такие виды использования, как туризм и рекреация».



Вадим Парамонов сообщил, что в общей сложности на территории Камчатского края зарегистрировано уже порядка 1300 договоров безвозмездного пользования дальневосточными гектарами.



«С видом использования граждане должны определиться в течение года с момента заключения договора. На территории всего Камчатского края закон о дальневосточном гектаре начал действовать с 1 октября 2016 года. Учитывая это, в ближайшее время мы ожидаем, что всё больше и больше граждан будут определяться со своим целевым использованием полученных участков», - сказал Вадим Парамонов.



Одной из обладательниц дальневосточного гектара стала жительница края Наталья Соколова, которая вместе с мужем организовала в Елизовском районе клуб по иппотерапии – новому для Камчатки виду реабилитации и восстановления.



«Иппотерапия - это лечение с помощью лошади. Это полезно не только детям, у которых проблемы с развитием, но и взрослым, которые утратили определенные возможности. Лошадь помогает решать и психологические проблемы и справляться с физическими нагрузками», - рассказала Наталья Соколова.



Семья уже владеет одним земельным участком, на котором размещены различные хозпостройки. Для дальнейшего развития дела Соколовы решили взять дальневосточный гектар. По словам заявительницы, процедура оформления договора на безвозмездное пользование прошла очень быстро.



«Все прошло очень быстро. Уже через месяц нам позвонили и сказали, чтобы мы пришли подписать договор. Тут же его взяли для дальнейшей регистрации, которая была бесплатной. Меня это поразило, потому что за оформление прошлого участка приходилось везде платить. И всё тогда делали сами, а это - очереди, время. Сейчас оформили очень быстро - позвонили, сказали: "приходите, заберите, пользуйтесь, стройтесь"», - сказала Наталья Соколова.



В настоящее время в хозяйстве Соколовых пять лошадей, а также козы и гуси. На первом участке семья строит конюшню, а на дальневосточном гектаре вскоре появится новый просторный манеж для занятий иппотерапией.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.