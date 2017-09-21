Кумовство под запретом

21.09.2017 11:18:01 (GMT+12)

Прокуратура Тигильского района Камчатского края в мае текущего года провела проверку исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Тигильского муниципального района.



Установлено, что подведомственный управлению образования муниципальный детский сад «Каюмка» в селе Тигиль возглавляет родная сестра начальницы управления, которая и приняла близкую родственницу на должность заведующей детсадом в 2012 году.



Кроме того, до середины мая в управлении образования в должности начальника юридического отдела управления образования работал пасынок (сын мужа) начальника управления. В период проверки он уволился.

В нарушение статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» начальник управления образования в установленном порядке не уведомила представителя работодателя (главу администрации) о личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, не приняла меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов в связи с работой в ее подчинении близких людей.



На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации этот вопрос не рассматривался.

В конце мая главе администрации прокуратура внесла представление.



В целях урегулирования конфликта интересов начальник управления образования в июне была временно отстранена от исполнения служебных обязанностей, распоряжением и.о. главы ей объявлен выговор. Сестра чиновницы была уволена с должности заведующей МБДОУ «Тигильский детский сад «Каюмка».

Вместе с тем эти меры не отвечают требованиям закона.



В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О муниципальной службе» непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. Других мер ответственности за такое нарушение закон не предусматривает.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о понуждении работодателя уволить начальника управления образования с занимаемой должности в связи с утратой доверия.



Заявление рассмотрено, требования прокуратуры удовлетворены.



Суд признал незаконным распоряжение об объявлении выговора чиновнице, обязал администрацию расторгнуть с ней трудовой договор и уволить с должности начальника управления образования на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть в связи с утратой доверия, в срок до 30 октября 2017 года.



Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению