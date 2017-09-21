Праздник для земляков от «Устькамчатрыбы» - это благодарность за преданность, усердие и труд

21.09.2017 11:26:06 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6113



Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко принял участие в торжествах по случаю 20-летия предприятия «Устькамчатрыба».



15 сентября компания подарила Усть-Камчатску незабываемый праздник. Народные гуляния в поселке продолжались весь день: жителей радовали выступления ведущих камчатских вокально-танцевальных коллективов, развлекательная программа для детей, многотысячные угощения и грандиозный салют.



Одним из самых ярких и незабываемых моментов стало выступление звезд отечественной эстрады - Ани Лорак и Николая Баскова.



На торжественной части компанию-юбиляра поздравляли официальные лица. Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко отметил, что предприятие прочно вошло в историю, на всех этапах беря на себя ответственность за судьбу Усть-Камчатского района.



«В вашей копилке добрых дел – спасение замерзающего поселка в начале 2000-х, заинтересованное участие в благотворительных программах, адресная помощь нуждающимся, поддержка социальных учреждений. Немало хороших и значимых для людей проектов реализовано благодаря доброй воле и активной жизненной позиции основателя предприятия Бориса Александровича Невзорова и тех, кто сменил его на посту руководителя. Мало есть на Камчатке, да и во всей стране предприятий, которые так искреннее любят земляки», - сказал Раенко.



Предприятие «Устькамчатскрыба» всегда было сопричастно к судьбе родного посёлка и района. Оно создавалось в тяжелейше для страны и Камчатки времена и с первых дней стало опорой для земляков. Сначала это было создание так необходимых поселку рабочих мест. Потом «УКР» спасало «размороженный» Усть-Камчатск в годы жесточайшего энергокризиса. Позже стало центром объединения всех неравнодушных рыбаков в Ассоциацию рыбопромышленников Усть-Камчатского района, которая и сегодня является мощной созидательной движущей силой в развитии этой территории.



Состоявшийся праздник - благодарность и признание жителям поселка и сотрудникам компании за их труд, за участие в судьбе предприятия и родного района. Поэтому особая организация и масштабность соответствовали главной задаче – подарить радость каждому усть-камчатцу.



Несколько тысяч гостей, собравшихся на площади у районного Дома культуры, угощали блинами с икрой, пирогами и ухой. Солнечная погода, организованные зоны отдыха и питания располагали всех гостей к отличному настроению. Для детей из города специально были доставлены батуты, несколько десятков килограммов мороженного и сахарной ваты, а для развлечения были приглашены коллективы с детской анимационной программой.



Грандиозным сюрпризом для всех гостей стало выступление российских звезд – Ани Лорак и Николая Баскова. Жители поселка навсегда запомнят, как подпевали артистам, сошедшим с экранов телевизоров в родной Усть-Камчатск. Кульминацией праздника стал 10-минутный салют, посмотреть который собрались все от мала до велика.



«Устькамчатрыба» сегодня заслуженно считается одним из флагманов рыбной отрасли в регионе. За 20 лет в совокупности в компании трудились, по меньшей мере, 7 000 сотрудников. В настоящий момент постоянный штат компании составляет более 500 человек. Продукция компании обладает высочайшим качеством и известна как в России, так и за ее пределами. Немалые средства предприятие ежегодно направляет на поддержку школ, детских садов, Домов культуры, незащищенных граждан. Такова позиция основателей и руководства с первых дней создания «Устькамчатрыбы».