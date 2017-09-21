Трава-мурава на нары привела

21.09.2017 11:14:27 (GMT+12)
Мильковскими полицейскими изъяты 14 кустов культивированной конопли и 76 гр. марихуаны у 55-летнего жителя села. Мужчина выращивал наркосодержащие растения на территории частного домовладения. Как говорит сам подозреваемый, исключительно для личного потребления.
В отношении злоумышленника после проведения полицейскими экспертами-криминалистами исследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Кроме того рассматривается вопрос о возбуждении по аналогичной статье уголовного дела в отношении 30-летнего мильковчанина. Сотрудники районного отдела полиции обнаружили марихуану в принадлежащей ему иномарке. Общий вес изъятого наркотика превысил 13 гр.
Совместно с коллегами из УФСБ России по Камчатскому краю мильковские полицейские в рамках оперативно-разыскных мероприятий у приезжего на путину из Бурятии 27-летнего мужчины изъяли более 30 гр. наркотика. Он получил с материка посылку, в которой находился тюбик из-под детского крема с «некремовым содержимым». Вещество правоохранители изъяли и направили на исследование.
Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю изъятое вещество является гашишным маслом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенное в крупном размере». В рамках расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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